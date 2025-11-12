Nghiên cứu gói tín dụng ưu đãi, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ

Ngày 12-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện số 214/CĐ-TTg về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục nhanh hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung bộ.

Sạt lở gây chia cắt giao thông trên tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh

Công điện nêu, cuối tháng 10 và đầu tháng 11, các địa phương từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk đã liên tiếp bị thiên tai, bão, lũ, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử kéo dài tại Huế và Đà Nẵng sau bão số 12 và bão số 13 với sức gió mạnh "lũ chồng lũ, bão chồng bão" đã gây thiệt hại nặng nề về người, nhà cửa, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu, sản xuất kinh doanh, nhất là nuôi trồng thủy hải sản, ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế, thu nhập, đời sống của nhân dân.

Để hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, nhanh chóng ổn định đời sống, tiếp theo công điện ngày 7-11, Thủ tướng đề nghị bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk chỉ đạo tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác nhu cầu hỗ trợ về lương thực, kịp thời hỗ trợ chỗ ở, lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị thiệt hại chưa thể khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguy cơ thiếu đói, đặc biệt lưu ý những hộ có nhà bị sập đổ, trôi, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn.

Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai ngay các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với nhân dân vùng bão lũ theo quy định trước ngày 14-11; đồng thời huy động thêm nguồn lực khác từ MTTQ, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân và bố trí lực lượng hỗ trợ người dân xây dựng lại nhà ở, hoàn thành trước ngày 31-12-2025, đảm bảo người dân có nhà mới đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Đối với các hộ không thể xây dựng lại nhà ở tại nơi ở cũ, buộc phải di dời để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương phải chủ động bố trí, sắp xếp quỹ đất ở những nơi bảo đảm an toàn cho người dân. Các địa phương tập trung khôi phục ngay các công trình hạ tầng thiết yếu, trước hết là các trường học, trạm y tế, bệnh viện để bảo đảm việc học tập cho học sinh, sinh viên và dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân ngay sau bão lũ; khắc phục nhanh nhất sự cố để khôi phục các dịch vụ cung cấp điện, nước, sóng viễn thông; khắc phục công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, đê điều bị sự cố, hư hỏng trong thiên tai.

Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nghiên cứu có các gói tín dụng ưu đãi hỗ trợ nhân dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả lụt bão, khôi phục sản xuất kinh doanh...

