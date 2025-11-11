Nhiều kho xưởng, nhà máy ở Khu kinh tế Nhơn Hội bị bão xới tung

Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, gồm nhiều phân khu chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, du lịch, đô thị và dịch vụ… Đây được kỳ vọng trở thành vùng động lực phát triển phía Đông - Bắc, mở rộng đô thị Quy Nhơn.

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thực địa kiểm tra thiệt hại của các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tại hiện trường, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá, thiệt hại của các doanh nghiệp rất lớn, không chỉ công nghiệp mà về du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là các khu resort và khu thương mại.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra, thăm hỏi doanh nghiệp thiệt hại sau bão

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hạ tầng, nhà xưởng, hệ thống điện, nước để sớm ổn định sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng và cơ chế khuyến khích phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là khôi phục điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, các doanh nghiệp có bảo hiểm cần phối hợp đơn vị bảo hiểm để sớm xác định thiệt hại, làm cơ sở bồi thường và tái sản xuất”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.