Nhiều kho xưởng, nhà máy ở Khu kinh tế Nhơn Hội bị bão xới tung

Bão số 13 quét qua Khu kinh tế Nhơn Hội (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều nhà máy, kho xưởng hư hại nặng. Sau bão, công nhân trở lại nhà máy, khẩn trương khắc phục để sớm nối lại nhịp sản xuất, đáp ứng nhu cầu hàng hóa dịp cuối năm.

Khu kinh tế Nhơn Hội nằm trên bán đảo Phương Mai, gồm nhiều phân khu chức năng: khu phi thuế quan, khu công nghiệp, dịch vụ cảng biển, du lịch, đô thị và dịch vụ… Đây được kỳ vọng trở thành vùng động lực phát triển phía Đông - Bắc, mở rộng đô thị Quy Nhơn.

2.jpg
Nhiều khu xưởng, nhà máy ở Khu kinh tế Nhơn Hội đổ nát sau cơn bão dữ
26.jpg
Nhiều dãy nhà xưởng của Công ty cổ phần HĐ Nhơn Hội (chuyên sản xuất đồ gỗ) bị gió bão đánh sập đổ, gãy nát, chưa thể khắc phục
21.jpg
Các công nhân tranh thủ nắng ráo, dọn dẹp đổ nát, sớm khôi phục lại hoạt động của kho xưởng
12.jpg
Bức tường của khu xưởng bị gió bão đánh sập đổ
19.jpg
Mái tôn bị cuốn bay, khiến nhiều tài sản, lô hàng bên trong bị ướt, hư hại
13.jpg
Lực lượng quân đội được huy động để hỗ trợ các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nhơn Hội dọn dẹp, khắc phục ảnh hưởng của bão
4.jpg
Công nhân trở lại nhà máy khôi phục dây chuyền sản xuất
7.jpg
Dọn dẹp, khắc phục các lô hàng bị gió bão, mưa làm hư hại
3.jpg
Công nhân ở xưởng may kiểm tra máy móc, bắt đầu khởi động hoạt động sau bão
22.jpg
Công nhân xưởng sản xuất đồ chơi, thú bông, nhà cho thú cưng... khắc phục thiệt hại
10.jpg
Khu xưởng của Công ty CP đầu tư và phát triển Khu công nghiệp Quihub (trong Khu kinh tế Nhơn Hội) bị gió bão đánh gãy nát, thiệt hại ước tính khoảng 20 tỷ đồng
28.jpg
Kho xưởng bị gió bão đánh gãy nát, hư hại chưa thể khắc phục để nối lại hoạt động sản xuất
z7212805447128_cf966a4ccb8b4d7d09d678706450f655.jpg
Nhiều khu xưởng, nhà máy bị gián đoạn, đứt gãy các lô hàng sau bão. "Chúng tôi đang cố gắng liên hệ, thương thảo với đối tác, xin giãn tiến độ giao hàng để khắc phục các thiệt hại", một lãnh đạo Công ty CP HD Nhơn Hội cho biết
14.jpg
Nhiều dây chuyền sản xuất, kết cấu kho xưởng bị bão đánh sập, hư hại nặng
11.jpg
Các công ty đang tiếp tục kiểm tra, thống kê thiệt hại để lên phương án khắc phục sau bão
16.jpg
Mái nhà xưởng bị bão cuốn phá trơ trọi
9.jpg
Cơ sở sản xuất nhà cho thú cưng, đồ chơi... bị thiệt hại sau bão
8.jpg
Những khung thép, mái tôn bị gió bão "vò nát"
24.jpg
Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, thống kê sơ bộ, các kho xưởng, nhà máy ở khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh bị gió bão cuốn phá nặng nề, thiệt hại ước tính trên 275 tỷ đồng.

Có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp

Vừa qua, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thực địa kiểm tra thiệt hại của các doanh nghiệp ở Khu kinh tế Nhơn Hội.

Tại hiện trường, ông Phạm Anh Tuấn đánh giá, thiệt hại của các doanh nghiệp rất lớn, không chỉ công nghiệp mà về du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhất là các khu resort và khu thương mại.

z7209677054204_e1a5b0ae158633fa4b1ed2fb90c2bc84.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra, thăm hỏi doanh nghiệp thiệt hại sau bão

Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hạ tầng, nhà xưởng, hệ thống điện, nước để sớm ổn định sản xuất.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh sẽ xem xét các chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng và cơ chế khuyến khích phù hợp nhằm giúp doanh nghiệp phục hồi sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động.

“Một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là khôi phục điện, nước và hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, các doanh nghiệp có bảo hiểm cần phối hợp đơn vị bảo hiểm để sớm xác định thiệt hại, làm cơ sở bồi thường và tái sản xuất”, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.

