Pháp luật

An ninh - trật tự

Ngư dân Bình Châu phát hiện 81kg cần sa trôi dạt trên biển

SGGPO

Tối 11-9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã giám định và kết luận 81kg vật thể do ngư dân xã Bình Châu bàn giao cho Đồn Biên phòng Bình Châu là cần sa khô.

Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận tang vật từ ngư dân xã Bình Châu, TPHCM..jpg
Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận tang vật từ ngư dân xã Bình Châu, TPHCM

Trước đó, khoảng 6 giờ 50 ngày 2-9, khi khai thác hải sản tại vùng biển Bình Châu, cách bờ khoảng 8 hải lý, ông Võ Ngọc S. (SN 1987, ngụ ấp Thanh Bình 1, xã Bình Châu), thuyền trưởng tàu BV-01369-TS, phát hiện 4 túi xách và 1 va li màu đen trôi dạt trên biển.

Ông S. vớt số đồ vật này lên tàu, kiểm tra thấy bên trong có nhiều bịch ni lông được hàn kín, sau đó đưa tàu vào bờ trình báo Đồn Biên phòng Bình Châu.

Kết luận của Công an TPHCM về việc giám định 81kg vật thể được Đồn Biên phòng Bình Châu tiếp nhận từ ngư dân là cần sa khô..jpg
Tang vật thu được là cần sa

Lực lượng biên phòng phối hợp Công an xã Bình Châu và Viện KSND Khu vực 14L đã tiếp nhận vụ việc. Qua kiểm tra, bên trong 4 túi xách và 1 va li có tổng cộng 81 bịch ni lông hàn kín, trọng lượng khoảng 81kg. Ông S. đã tự nguyện bàn giao toàn bộ tang vật. Đồn Biên phòng Bình Châu lập biên bản, niêm phong để phục vụ điều tra.

Hiện Công an TPHCM tiếp tục làm rõ nguồn gốc số cần sa này.

Lực lượng chức năng cùng tang vật.jpg
Số tang vật được người dân bàn giao cho cơ quan chức năng
MẠNH THẮNG – QUANG DANH

