VN-Index lập đỉnh phiên thứ 2

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận phiên lập đỉnh lịch sử thứ 2 liên tiếp và là phiên tăng thứ 4 liên tục. Dù không giữ được số điểm cao nhất phiên (hơn 1.921 điểm) nhưng VN-Index cũng đã thiết lập đỉnh mới ở 1.915,37 điểm.

Động lực vẫn đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó 2 cổ phiếu nhà Vingroup (VIC tăng gần 1%, VHM tăng 1,5%) đã góp cho VN-Index gần 6 điểm trong tổng cộng hơn 6 điểm tăng.

Bên cạnh đó, đà tăng mạnh của nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn như BID tăng 3,8%, CTG tăng 1,1%, GEX tăng 6,7%, GEE tăng 4,8%, VIX tăng 5,1%... đã trở thành lực đỡ quan trọng, giúp VN-Index duy trì sắc xanh.

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 6,36 điểm (0,33%) lên 1.915,37 điểm với 97 mã tăng, 213 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tiếp tục giảm 1,27 điểm (0,51%) còn 246,49 điểm với đến 92 mã giảm, 45 mã tăng và 59 mã đứng giá.

Tâm lý thận trọng khi chỉ số đứng ở mức cao khiến dòng tiền mua suy yếu kéo thanh khoản toàn thị trường giảm. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 28.100 tỷ đồng, giảm 1.900 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 29.000 tỷ đồng, giảm 2.300 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại nối tiếp chuỗi bán ròng trên sàn HOSE với tổng giá trị bán ròng hơn 470 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là FPT với hơn 445 tỷ đồng, VHM gần 267 tỷ đồng và ACB hơn 138 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN