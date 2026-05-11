Ưu đãi phải thực chất

Không chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều, dự thảo luật thay thế toàn bộ nội dung của Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017. Các quy định mới được xây dựng trên quan điểm "thể chế là điều kiện tiên quyết", ưu tiên hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Về thuế, dự thảo quy định miễn 3 năm thuế thu nhập doanh nghiệp cho DNNVV mới thành lập (đặc biệt là các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp); nâng mức doanh thu phải khai và nộp thuế của hộ kinh doanh. Người lao động làm việc tại các DNNVV mới thành lập dự kiến được miễn thuế thu nhập cá nhân trong 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công. Dự thảo cũng xác định nguyên tắc tập trung hỗ trợ DNNVV đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên cho DNNVV tiếp cận mặt bằng trong các khu công nghiệp tập trung…

Đây là những tín hiệu rất đáng mừng, song mới chỉ là "điều kiện cần". Phát biểu tại nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV nêu rõ, để DNNVV có thể thực sự nỗ lực cao nhất và phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, công tác thực thi thực chất chính là "điều kiện đủ". Đại biểu dẫn chứng, các chiến dịch cắt giảm giấy phép con trước đây đôi khi rơi vào tình trạng hình thức: “cắt” ở nghị định nhưng lại "mọc" ra ở các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hoặc nhập nhiều điều kiện vào làm một để có con số báo cáo đẹp.

Bên cạnh đó, một nghịch lý tồn tại là chính các doanh nghiệp đã có vị thế trên thị trường lại muốn duy trì rào cản để ngăn chặn các doanh nghiệp mới gia nhập. Doanh nghiệp chưa xin được giấy phép thì còn nhỏ, chưa có tên tuổi, không được mời đến để hỏi ý kiến. Nghịch lý này khiến cho các cuộc thảo luận về cắt giảm giấy phép con thường khởi đầu rất hào hứng, quyết liệt, nhưng kết cục không được như mong đợi. Khi và chỉ khi đội ngũ tham mưu và lãnh đạo các cấp có đủ tâm huyết và dũng khí để vượt qua các cuộc giằng co lợi ích, việc cắt giảm rào cản mới thực sự mang lại giá trị.

Mặt khác, có những thiết chế vốn đã được quy định trong luật hiện hành, nhưng chưa được vận hành hiệu quả, trong đó có Quỹ hỗ trợ DNNVV. Thay đổi cách thức hoạt động của quỹ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn, thay vì tình trạng "có ưu đãi nhưng không khai thác được" như thời gian qua là hết sức cần thiết.

Dự án Luật Hỗ trợ DNNVV (sửa đổi) mang kỳ vọng lớn về một "kỷ nguyên mới" cho kinh tế tư nhân. Để đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất, một đạo luật tốt cần đi kèm với một bộ máy thực thi quyết liệt để giải quyết tận gốc "tam khó" cho doanh nghiệp về vốn, đất đai và thủ tục hành chính.

ANH THƯ