Ngư dân trúng đậm cá ngừ đại dương

Sau nhiều ngày vươn khơi bám biển, tàu cá của các ngư dân xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk liên tiếp cập cảng trong niềm vui trúng đậm cá ngừ đại dương. Đáng chú ý, có ngư dân câu được con cá ngừ nặng 110kg.

Tại cảng cá Tiên Châu (xã Tuy An Đông) không khí mua bán diễn ra nhộn nhịp khi các khoang tàu đầy ắp hải sản được thương lái thu mua ngay tại bến.

Trong chuyến biển này, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Hùng khai thác được hơn 40 con cá ngừ đại dương, mỗi con nặng khoảng 35-40kg. Đặc biệt, các ngư dân còn câu được một con cá ngừ đại dương nặng hơn 110kg, được xem là “lộc biển” hiếm gặp sau nhiều năm làm nghề. Khi tàu cập bến, 4 ngư dân dùng dây thừng cẩn thận cẩu cá từ khoang lên bờ trước sự tò mò của nhiều người dân và thương lái.

Nhiều tàu cá trúng đậm cá ngừ

Hiện cá ngừ đại dương được thương lái thu mua với giá khoảng 95.000-110.000 đồng/kg, tùy chất lượng. Giá bán ổn định cùng sản lượng khai thác khá giúp nhiều tàu cá có chuyến biển thắng lợi, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngư dân.

Ông Trần Văn Biên, Chủ tịch UBND xã Tuy An Đông cho biết, từ đầu năm đến nay, ngư dân trên địa bàn đã khai thác hơn 20.000 tấn cá ngừ đại dương và nhiều tàu tiếp tục vươn khơi bám biển. Nghề câu cá ngừ không chỉ đã tạo thu nhập ổn định cho ngư dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế vùng ven biển.

>> Một số hình ảnh ngư dân Đắk Lắk trúng đậm cá ngừ:

Đưa cá ngừ từ khoang tàu lên bờ

Nhiều con cá ngừ nặng 40-50kg

Không khí rộn ràng tại Cảng Tiên Châu

Nhiều người vất vả khi đưa con cá ngừ "khủng" xuống tàu

Con cá ngừ nặng 110kg do ngư dân câu được

MAI CƯỜNG