Mùa xuống giống sâm Ngọc Linh

Theo người trồng sâm, vụ xuống giống bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Đây là thời điểm thời tiết thuận lợi, bắt đầu có mưa, khí hậu mát mẻ, bảo đảm độ ẩm cho cây sinh trưởng.
Đầu vụ, người dân trồng cây con được ươm từ năm trước hoặc đảo luống sâm cũ sang trồng sâm luống mới để cây phát triển tốt hơn. Cuối vụ là thời điểm bắt đầu ươm hạt từ cây sâm trưởng thành trên đất đã chuẩn bị sẵn.
Để làm luống trồng sâm, người dân dùng bạt phủ dưới nền đất, sau đó tạo luống bằng các khung nhựa hình tròn hoặc vuông, rồi phủ lớp mùn được ủ từ thảm thực vật, lá và cành cây khô mục.
Trước khi xuống giống, lớp mùn được làm tơi xốp, cây giống được bứng ra trồng và tưới nước đều đặn.
A Tôm (thôn Tu Thó, xã Măng Ri, người trồng sâm) cho biết, để vụ sâm đạt hiệu quả, người trồng phải đặc biệt chú trọng chất lượng lớp mùn và hệ thống giàn che bảo vệ. Nếu không che chắn kỹ, chuột, mưa đá và gió bão có thể gây hư hại cây sâm.