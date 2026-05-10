Mùa xuống giống sâm Ngọc Linh

Thời điểm này, người trồng sâm Ngọc Linh ở khu vực phía Tây Quảng Ngãi đang tất bật làm đất, xuống giống cho vụ sâm mới.

Clip người dân làm luống, xuống giống vụ sâm Ngọc Linh

Theo người trồng sâm, vụ xuống giống bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm. Đây là thời điểm thời tiết thuận lợi, bắt đầu có mưa, khí hậu mát mẻ, bảo đảm độ ẩm cho cây sinh trưởng.

Đầu vụ, người dân trồng cây con được ươm từ năm trước hoặc đảo luống sâm cũ sang trồng sâm luống mới để cây phát triển tốt hơn. Cuối vụ là thời điểm bắt đầu ươm hạt từ cây sâm trưởng thành trên đất đã chuẩn bị sẵn.

Làm luống trồng sâm

Để làm luống trồng sâm, người dân dùng bạt phủ dưới nền đất, sau đó tạo luống bằng các khung nhựa hình tròn hoặc vuông, rồi phủ lớp mùn được ủ từ thảm thực vật, lá và cành cây khô mục.

Lớp đất mùn để trồng sâm

Trước khi xuống giống, lớp mùn được làm tơi xốp, cây giống được bứng ra trồng và tưới nước đều đặn.

Người dân trồng những cây sâm Ngọc Linh

A Tôm (thôn Tu Thó, xã Măng Ri, người trồng sâm) cho biết, để vụ sâm đạt hiệu quả, người trồng phải đặc biệt chú trọng chất lượng lớp mùn và hệ thống giàn che bảo vệ. Nếu không che chắn kỹ, chuột, mưa đá và gió bão có thể gây hư hại cây sâm.

Thời điểm này thời tiết thuận lợi, thích hợp để trồng sâm vụ mới
Những hoa sâm đang phát triển, dự kiến tháng 8 cho hạt, sẽ được người dân thu hoạch để xuống giống đợt 2 vào cuối vụ
Để bảo vệ sâm ở vụ mùa xuống giống, người trồng dùng lưới, ni lông để che chắn khỏi mưa đá, chuột
Cây sâm 5 năm tuổi
Nếu được trồng bằng giá thể tốt, cây sâm sẽ phát triển nhanh
HỮU PHÚC

