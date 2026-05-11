Sáng 11-5, giá vàng trong nước giảm mạnh sau 2 phiên "bất động"

Sau 2 phiên đứng giá trước đó,  giá vàng trong nước sáng đầu tuần 11-5 giảm mạnh sau khi giá vàng thế giới lao dốc.

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, niêm yết ở mức 163,4 triệu đồng/lượng mua vào và 166,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay được Tập đoàn Phú Quý giảm 1,3 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, báo giá ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC giảm giá vàng nhẫn 600.000 đồng /lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 162,9 triệu đồng/lượng mua vào và 165,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 11-5 (giờ Việt Nam) còn 4.687,1 USD/ounce, giảm 28 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York cuối tuần trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 148,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 17,2-17,5 triệu đồng/lượng.

NHUNG NGUYỄN

