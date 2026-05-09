Phát hiện nhiều sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Chiều tối 9-5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương, cho biết lực lượng quản lý thị trường tại Hà Nội vừa kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh, phát hiện hàng trăm sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhiều nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Việc kiểm tra được thực hiện trong đợt cao điểm xử lý hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 38/CĐ-TTg.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm tại Hà Nội có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ

Tại hộ kinh doanh Phan Thị Hiền, số 102 phố Nhổn, tổ dân phố số 15, phường Tây Tựu, TP Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện 464 sản phẩm thời trang gồm giày, dép, túi xách, quần áo, dây thắt lưng, mũ, tất… mang dấu hiệu của nhiều thương hiệu như Nike, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Puma, Lacoste và Dolce&Gabbana.

Theo cơ quan chức năng, lô hàng gồm 34 chủng loại, toàn bộ chưa qua sử dụng. Qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng nhận định các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã gửi hình ảnh, thông tin sản phẩm tới đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu liên quan để phục vụ giám định, xác định hàng thật - hàng giả.

Một số sản phẩm đang được cơ quan chức năng gửi tới doanh nghiệp sở hữu thương hiệu để giám định

Trước đó, ngày 7-5, lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh Pham Luxu tại số 27 phố Tây Sơn, phường Kim Liên, TP Hà Nội, phát hiện 140 sản phẩm mang nhãn hiệu Burberry và Gucci có dấu hiệu giả mạo.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục rà soát địa bàn, kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào nhóm hàng tiêu dùng, thời trang, mỹ phẩm và các mặt hàng có nguy cơ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cao.

PHÚC HẬU