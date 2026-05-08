Gỡ đầu tư công, kích hoạt động lực tăng trưởng mới

Chiều 8-5, UBND TPHCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 5-2026. Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, Phó Trưởng Thuế TPHCM Giang Văn Hiển cho biết, ngành thuế thu ngân sách đạt kết quả tích cực, đến nay đã đạt 42,4% dự toán Chính phủ giao, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ khu vực sản xuất kinh doanh tăng mạnh.

Tuy nhiên, qua công tác phân tích dữ liệu chuyên sâu, ngành thuế nhận thấy phía sau bức tranh tăng trưởng chung vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu rủi ro mang tính cấu trúc, cần được nhận diện sớm để có giải pháp điều hành phù hợp.

"Thuế TPHCM đề xuất lãnh đạo TPHCM chỉ đạo, đôn đốc sát sao công tác thu tiền sử dụng đất, từ công tác xử lý hồ sơ, tổ chức đấu giá các dự án trên địa bàn...”, ông Giang Văn Hiển nói.

Liên quan tiêu dùng, trước lo ngại về chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh hơn trung bình cả nước, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM Nguyễn Nguyên Phương cho biết, giá cả có tăng nhưng vẫn cơ bản ổn định, sức mua tốt. Từ nay đến cuối năm, với kế hoạch sản xuất, dự trữ của doanh nghiệp, các phương án phân phối đảm bảo nguồn cung hàng hóa.

Giám đốc Sở Du lịch TPHCM Phạm Huy Bình cũng khẳng định, năm nay ngành du lịch xác định doanh thu du lịch khoảng 330.000 tỷ đồng, đóng góp vào tăng trưởng chung. Trong bối cảnh hiện nay, ngành du lịch nỗ lực “biến nguy thành cơ”.

Đó là do chiến sự thế giới, khách quốc tế đến với thành phố nhiều hơn, du khách nội địa hạn chế đi thị trường nước ngoài; giá xăng dầu biến động cũng là yếu tố tác động đến chi phí đi lại, người dân chọn du lịch trong nước nhiều hơn… Ngành du lịch cam kết hoàn thành chỉ tiêu của năm. Một trong những giải pháp là sớm hoàn thành quy hoạch du lịch thành phố để đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Với động lực tăng trưởng từ xuất nhập khẩu, lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực II cho biết, hàng năm, số thu của hải quan cảng Cát Lái (Đội Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) rất lớn. Tuy nhiên, hạ tầng và giao thông khu vực này đang rất quá tải. “Cần có giải pháp quyết liệt hơn để việc kết nối giao thông, giải phóng hàng hóa thuận lợi hơn cho khu vực này”, lãnh đạo Chi cục hải quan khu vực II nêu ý kiến.

Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Sở NN-MT cho biết, tổng vốn bồi thường giải phóng mặt bằng năm 2026 trên 33.600 tỷ đồng. Đến nay, đã giải ngân trên 8.600 tỷ đồng, đạt trên 25%. Phó Giám đốc Sở NN-MT nhìn nhận mặc dù tỷ lệ cao hơn bình quân chung của thành phố nhưng vẫn chậm.

Sở NN-MT chủ động tham mưu xây dựng phần mềm quản lý tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và thu hồi đất nhằm chuẩn hóa dữ liệu, liên thông quy trình giữa các sở, ngành, địa phương; hỗ trợ theo dõi, cập nhật tiến độ và điều hành theo thời gian thực.

Lãnh đạo Sở NN-MT cũng đề xuất xây dựng khung nguyên tắc bảo vệ cán bộ thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ yên tâm công tác, chủ động tham mưu, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai dự án.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh, để thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số, cần khơi thông, huy động nguồn vốn, đất đai, triển khai các dự án. Đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Trong đó, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước.

Đồng chí đề nghị Sở NN-MT chủ trì hướng dẫn, xử lý các vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật…; phối hợp Sở Xây dựng rà soát, phân bổ hiệu quả quỹ nhà, quỹ đất tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Bên cạnh đó, cần khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, quy hoạch, nhà ở và đô thị; đẩy nhanh công tác lập quy hoạch thành phố. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đề nghị tập trung phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh, rạch, nâng tổng chỉ tiêu lên 40.000 căn, trong đó chú trọng huy động nguồn lực xã hội.

Cùng với đó, các sở, ngành phối hợp rà soát, hoàn thành xử lý các dự án, công trình, khu đất tồn đọng thuộc diện đã có kết quả tháo gỡ hoặc có hướng chỉ đạo xử lý, để kịp thời chuyển kết quả tháo gỡ pháp lý thành tiến độ triển khai thực tế, đưa nguồn lực vào khai thác, phục vụ đầu tư sản xuất kinh doanh…

NGÔ BÌNH - MAI HOA