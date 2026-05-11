Ngày 11-5: VN-Index giảm mạnh sau khi lập đỉnh

Thị trường chứng khoán ngày 11-5 chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu tuần (ngày 11-5) tiếp tục rung lắc mạnh quanh vùng đỉnh. VN-Index có thời điểm tăng lên gần 1.925 điểm sau đó quay đầu giảm mạnh và chốt phiên còn 1.895,5 điểm, tức giảm gần 31 điểm trong phiên.

Thị trường chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm gây áp lực lên chỉ số chung: HDB giảm 1,65%, BID giảm 2,12%, CTG giảm 1,66%, TPB giảm 1,56%; VCB, TCB, SHB, VPB, MBB, VIB, SSB giảm gần 1%.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng giảm mạnh: VRE giảm 6,41%, VHM giảm 1,83%, VIC giảm 1,33%, NVL giảm 2,33%, KBC giảm 3,27%, KDH và TCH giảm 2,06%, VPI giảm 2,28%, IDC giảm 2,4%...

Ngoài ra, các nhóm cổ phiếu khác như tiêu dùng, công nghệ thông tin cũng lao dốc: MSN giảm 3,37%, DGW giảm 4,16%, FRT giảm 4,83%, MWG giảm 1,3%, PET giảm 2,65%, VPL giảm 2,73%; FPT giảm 2,64%...

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có sự phân hóa: HCM giảm 1,43%, VCK giảm 1,15%, TCX giảm 1,18%, VCI giảm gần 1%. Ngược lại, VIX tăng 4,03%, SHS tăng 1,72%, CTS tăng 1,68%; ORS, VPX tăng gần 1%.

Riêng nhóm 2 cổ phiếu dầu khí, phân bón tăng mạnh: BSR tăng trần, PVS tăng 2,58%, PVD tăng 1,79%, PVT tăng 2,71%; DCM tăng 6,72%, DPM tăng 2,13%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 19,87 điểm (1,04%) còn 1.895,5 điểm với 213 mã giảm, 104 mã tăng và 47 mã đứng giá. Ngược lại, chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index tăng 1,57 điểm (0,64%) lên 248,06 điểm với 61 mã tăng, 90 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Thanh khoản trên sàn HOSE giảm nhưng vẫn giữ ở mức cao do lực bán mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 27.800 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 29.100 tỷ đồng, tăng 100 tỷ đồng so với phiên trước.

Khối ngoại vẫn bán ròng trên sàn HOSE gần 748 tỷ đồng. Top 3 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất là VHM hơn 368 tỷ đồng, FPT gần 218 tỷ đồng và DGC gần 189 tỷ đồng.

NHUNG NGUYỄN