Giá gà thịt và trứng giảm sâu

Từ đầu năm 2026 đến nay, giá gà thịt và trứng gia cầm tại TPHCM và các tỉnh, thành khu vực Đông Nam bộ giảm mạnh, thậm chí giá bán đã thấp hơn giá thành sản xuất.

Ngày 10-5, tại các chợ truyền thống ở TPHCM, nhiều tiểu thương bán xổ, gà tre chỉ 60.000-65.000 đồng/con - mức thấp nhất từ trước đến nay, gà ta 90.000 đồng/kg.

Trong khi đó tại các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, giá gà liên tục đi xuống. Trong tuần đầu của tháng 5, gà lông màu tại trại chỉ còn 42.000-45.000 đồng/kg, giảm đáng kể so với mức khoảng 48.700 đồng/kg hồi đầu năm 2026 và thấp hơn 15% so với cùng kỳ năm trước. Gà lông trắng (gà công nghiệp) cũng duy trì ở mức thấp, phổ biến 25.000-27.000 đồng/kg, gần như bằng giá thành sản xuất. Gà tre giảm xuống 45.000-48.000 đồng/kg, thấp hơn khoảng 20.000 đồng so với đầu năm nay và thấp hơn 27-30% so với cùng kỳ.

Không chỉ thịt gà, thị trường trứng gia cầm cũng giảm sâu. Giá trứng gà tại trại chăn nuôi khu vực Đông Nam bộ hiện phổ biến quanh mức 1.400-1.500 đồng/quả, trong khi đầu năm giá trứng được thu mua ở mức trên 2.000 đồng/quả, có thời điểm vọt lên 2.500 đồng/quả. Giá trứng bán lẻ tại nhiều chợ truyền thống và cửa hàng thực phẩm giảm đáng kể. Trứng gà dao động khoảng 22.000-28.000 đồng/chục.

Một trại chăn nuôi gà công nghiệp tại xã Phú Giáo (TPHCM)

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam cũng thông tin, giá trứng tại trại thậm chí có thời điểm xuống mức 1.100-1.200 đồng/quả với trứng size nhỏ, trong khi giá thành sản xuất dao động từ 1.600-1.650 đồng/quả. Trong khi đó, sức tiêu thụ trứng và thịt sau tết phục hồi chậm, đặc biệt ở các kênh bếp ăn tập thể, trường học. Điều này khiến lượng gia cầm từ các vùng như Đồng Nai, Tây Ninh không được tiêu thụ hết, kéo giá duy trì ở mức thấp.

Bà Phan Thị Mỹ, tiểu thương tại chợ Phạm Văn Bạch (phường An Hội Tây) cho biết, dù giá giảm sâu nhưng sức mua ở chợ truyền thống không tăng mạnh như kỳ vọng. "Khách vẫn mua từ tốn vì kinh tế khó khăn. Nhiều người tính toán kỹ hơn khi đi chợ", bà Mỹ nói.

Nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM hiện cũng liên tục tung chương trình khuyến mãi với thịt gà và trứng để kích cầu tiêu dùng, mức giảm 10-20%.

Người dân mua trứng gà tại một siêu thị ở phường An Hội Tây (TPHCM)

Theo một số doanh nghiệp chăn nuôi ở miền Nam, mãi lực trên thị trường thịt gà và trứng gia cầm giảm sút trong những tháng qua, nguyên nhân đến từ việc nhiều doanh nghiệp ồ ạt chuyển đổi mô hình kinh doanh từ gà thịt sang gà đẻ trứng, trong khi sức mua trong nước suy yếu. Lượng hàng tồn kho lớn sau tết nên phải bán xả hàng giá rẻ, kéo mặt bằng giá toàn thị trường đi xuống. Trong khi đó, chi phí đầu vào tại các doanh nghiệp chăn nuôi gia cầm đã đội lên khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá gà và trứng giảm tuy có lợi tiêu dùng trong ngắn hạn, tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đông Nam bộ, nhiều hộ chăn nuôi và các doanh nghiệp đang lỗ nặng. Ông Nguyễn Văn Ngọc cho hay, xuất khẩu sang Campuchia gặp khó, khiến lượng trứng dội về thị trường nội địa, làm nguồn cung tăng mạnh. Không chỉ thiếu đầu ra, ngành chăn nuôi còn đối mặt với chi phí đầu vào tăng mạnh. Giá xăng dầu, điện và nhân công cũng tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp và hộ chăn nuôi.

Sản xuất trứng gà tại Công ty TNHH QL Vietnam Agroresources (tỉnh Tây Ninh)

Lãnh đạo Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Việt Nam khuyến cáo, giải pháp trước mắt là kiểm soát sản lượng, không tăng đàn trong giai đoạn dư cung. Đồng thời, cần đa dạng hóa sản phẩm, chuyển từ tiêu thụ trứng tươi sang các sản phẩm chế biến như trứng ăn liền, trứng nướng, thịt gà chế biến sẵn… Ngoài ra, cần phải thay đổi cách tiêu thụ, vì trứng không chỉ là thực phẩm tươi mà có thể trở thành sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhịp sống hiện đại. Đây là hướng đi mà các doanh nghiệp lớn trong ngành chăn nuôi nước ta đang triển khai. Bên cạnh đó, việc thúc đẩy tiêu dùng trong nước thông qua truyền thông cũng được xem là giải pháp quan trọng.

ĐỨC TRUNG