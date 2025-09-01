Xã hội

Ngư dân trúng đậm mùa biển, Cảng cá Tân Phước nhộn nhịp ngày đầu tháng 9

Sau nhiều ngày đánh bắt trên biển, hàng chục tàu cá đã cập cảng cá Tân Phước (xã Long Hải, TPHCM) với nhiều loại hải sản phong phú.

Ngư dân xã Long Hải vui mừng vì đánh bắt được nhiều hải sản có giá trị cao
Theo ghi nhận của PV Báo Sài Gòn Giải Phóng vào sáng 1-9, cảng cá Tân Phước nhộn nhịp hơn hẳn so với ngày thường khi có nhiều tàu cá cùng cập cảng bốc dỡ hải sản. Hàng trăm tấn cua, ghẹ, mực, cá lưỡi mèo, và một số loại cá khác đã được các tàu giao cho thương lái chở đi tiêu thụ.

Chị Nguyễn Thị Hoa, chủ cặp tàu lưới kéo, chia sẻ, chuyến ra khơi lần này của nhà tôi khá thành công, thu được gần 2 tạ ghẹ cùng một số loại cá có giá trị khá cao. Với giá bán khoảng 150.000 đồng/kg, sau khi trừ các chi phí, chuyến biển lần này chị lời khoảng vài chục triệu đồng.

Trong khi đó, nhiều chủ tàu cá khác cho biết, tàu đánh được nhiều cá mó (hay còn gọi là cá lưỡi mèo) đang được thương lái thu mua với giá 135.000-150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, hiện tại giá nhiên liệu, nhân công khá cao nên phần lời không được như trước đây.

Hiện tại đang vào chính vụ cá nam nên sau khi lên hàng hải sản, các tàu lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển tiếp theo.

Một số hình ảnh ghi nhận:

DSC01996.JPG
Cảng cá Tân Phước nhộn nhịp khi các tàu cập bờ lên hàng hải sản
DSC02011.JPG
Cua, ghẹ đầy ắp sàn tàu
DSC01988.JPG
Trĩu nặng lộc từ biển
DSC02015.JPG
Nhiều loại cá tươi được nhanh chóng chuyển lên bờ giao cho thương lái
DSC02010.JPG
DSC02018.JPG
Ngư dân tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi mới
Nhộn nhịp bốc dỡ hải sản ở cảng cá Tân Phước
PHÚ NGÂN

