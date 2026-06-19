Đưa người bệnh nguy kịch về đất liền điều trị

Lúc 12 giờ 15 ngày 19-6, máy bay trực thăng của Binh đoàn 18 cùng Tổ cấp cứu Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) đã đáp xuống tòa nhà Bệnh viện Đa khoa 1.000 giường của bệnh viện, đưa người bệnh Đ.X.D (47 tuổi, nhân viên y tế) bị đột quỵ não từ Nhà giàn DK-1/12 về đất liền an toàn

Đội ngũ y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Quân y 175 vận chuyển người bệnh từ trực thăng vào khoa cấp cứu

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trực tiếp tham gia vào quy trình tiếp nhận người bệnh.

Trước đó, người bệnh bị đau thắt vùng ngực trái, lan sang tay trái, cứ 2-3 phút lại xuất hiện một cơn đau, khó thở. Đến 3 giờ 10 phút, ngày 19-6 người bệnh được đưa lên Nhà giàn DK-1/12 tổ chức cấp cứu.

Qua hội chẩn trực tuyến cùng các Bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 người bệnh được chẩn đoán theo dõi nhồi máu cơ tim, đột quỵ não nguy cơ có thể tiến triển sốc tim, rối loạn nhịp, hôn mê, tiên lượng nặng và chỉ định cần vận chuyển về đất liền để cấp cứu, điều trị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, 6 giờ 15 phút ngày 19-6, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng Miền Nam điều khiển trực thăng mang số hiệu VN-8616 cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 cất cánh từ Sân bay Tân Sơn Nhất ra Nhà giàn DK-1/12 vận chuyển người bệnh về đất liền điều trị.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (thứ 2 bìa trái) động viên y bác sĩ tích cực cứu chữa cho người bệnh

9 giờ 15, tổ bay VN-8616 hạ cánh an toàn xuống Nhà giàn DK-1/12, tiếp nhận người bệnh. Tại đây, đội ngũ y, bác sĩ nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn, đưa bệnh nhân lên trực thăng, duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không. Đến 12 giờ 15 phút ngày 19-6, trực thăng hạ cánh an toàn xuống bãi đáp Tòa nhà Đa khoa 1.000 giường Bệnh viện Quân y 175.

Đại úy Tạ Văn Bạch, Tổ trưởng tổ cấp cứu cho biết, trong quá trình vận chuyển người bệnh bị vấn đề về tim mạch, có giảm tưới máu nhiều cơ quan, ý thức chậm, lo lắng, hoảng hốt, khó thở, nhịp chậm 40-50 lần/ phút. Dưới tác của thuốc trợ tim mạch huyết áp được ổn định hơn.

"Các bác sĩ luôn theo sát tình trạng của người bệnh, đồng thời sẵn sàng phương án đặt máy tạo nhịp tạm thời qua da, hoặc xử trí các loạn nhịp khác, sử dụng an thần nhẹ cho bệnh nhân giảm kích thích giữ an toàn cho bệnh nhân trong suốt quá trình vận chuyển

Hiện người bệnh được tầm soát các tổn thương, làm các xét nghiệm chuyên sâu và hội chẩn viện để đưa các hướng điều trị tiếp theo

THÀNH SƠN