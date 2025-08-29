Người dân chọn lộ trình lưu thông qua cầu Bình Triệu 1

Nhằm hạn chế ùn ứ giao thông, lực lượng chức năng túc trực điều tiết nhằm giảm áp lực giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình thay thế để tránh điểm nóng kẹt xe.

Việc cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 để phục vụ thi công nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 khiến phương tiện ùn ứ di chuyển khó khăn trên cả hai cầu Bình Triệu 1 và 2 vào giờ cao điểm.

Cấm ô tô lưu thông qua cầu Bình Triệu 1 khiến phương tiện ùn ứ kéo dài trên quốc lộ 13. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trao đổi với PV Báo SGGP, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TPHCM - chủ đầu tư) cho biết, để hạn chế ùn ứ giao thông, hiện lực lượng chức năng túc trực điều tiết nhằm giảm áp lực giao thông, đồng thời khuyến cáo người dân nên chọn lộ trình thay thế để tránh điểm nóng kẹt xe.

Theo đơn vị này, từ ngày 26-8, triển khai nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên quốc lộ 13 và cầu Bình Phước 1 trên quốc lộ 1, tình hình giao thông trên trục quốc lộ 13 và các tuyến lân cận đã có nhiều biến động. Đặc biệt vào giờ cao điểm, khu vực nhánh cầu Bình Triệu 1 và đường Phạm Văn Đồng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Trước thực tế này, đơn vị thi công cùng cơ quan chức năng triển khai nhiều giải pháp để giảm áp lực giao thông.

Giao thông khu vực cầu Bình Triệu ùn ứ nghiêm trọng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tăng cường phân luồng từ xa: Lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp cùng Thanh tra giao thông đặt các biển báo, bảng hướng dẫn ngay từ đầu các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh, Nguyễn Xí… để tài xế nắm bắt, chủ động chọn lộ trình thay thế. Việc phân luồng sớm giúp giảm áp lực dồn về khu vực cầu.

Tổ chức điều tiết linh hoạt trên cầu Bình Triệu 2. Hiện tại, cầu Bình Triệu 2 đang gánh phần lớn lưu lượng ô tô. Đơn vị thi công đã lắp đặt dải phân cách cứng để phân chia làn rõ ràng: ô tô lưu thông theo làn riêng, trong khi xe 2-3 bánh có làn tách biệt. Giải pháp này hạn chế xung đột dòng phương tiện, giúp xe đi chậm nhưng đều, tránh tình trạng chen lấn.

Huy động lực lượng túc trực thường xuyên. Cảnh sát giao thông và nhân viên điều tiết của nhà thầu trực tiếp đứng tại các điểm nóng, nhất là đoạn dốc cầu Bình Triệu 1 rẽ ra đường Phạm Văn Đồng và khu vực gần nhà hàng tiệc cưới. Sự có mặt của lực lượng chức năng không chỉ hỗ trợ phân luồng mà còn kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc kéo dài.

Điều chỉnh thời gian thi công hợp lý. Một số hạng mục được sắp xếp làm vào ban đêm hoặc ngoài giờ cao điểm để giảm ảnh hưởng đến giao thông ban ngày. Đây cũng là cách để rút ngắn tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác.

Tăng cường thông tin đến người dân. Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thường xuyên phát thông báo trên báo chí, đài truyền hình và mạng xã hội để người dân cập nhật tình hình. Đồng thời, khuyến cáo tài xế nên chọn các lộ trình thay thế, hạn chế đi vào khu vực cầu Bình Triệu vào giờ cao điểm nếu không cần thiết. Song song đó, các lực lượng chức năng lập nhóm trên zalo nhằm báo cáo tình hình, phối hợp hỗ trợ điều tiết, kịp thời xử lý ngay những sự cố, va chạm giao thông khu vực.

Trong hơn 3 tháng thi công, các phương tiện ô tô bị cấm lưu thông qua cầu Bình Triệu 1, xe máy vẫn được phép đi bình thường. Lộ trình thay thế dành cho ô tô gồm 2 hướng: Lộ trình 1: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Cầu Bình Triệu 2 – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13. Lộ trình 2: Xô Viết Nghệ Tĩnh – Quốc lộ 13 – Đinh Bộ Lĩnh – Nguyễn Xí – Phạm Văn Đồng – Quốc lộ 13. Đồng thời, cầu Bình Triệu 2 được tổ chức lưu thông 2 chiều: Hướng từ Đinh Bộ Lĩnh sang Phạm Văn Đồng: dành riêng cho ô tô, cấm xe 2-3 bánh. Hướng ngược lại, từ Phạm Văn Đồng về Đinh Bộ Lĩnh: Làn sát lề phải cho xe 2-3 bánh và ô tô con. Làn sát dải phân cách cho các loại ô tô.

