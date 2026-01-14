Người dân "đổ xô" đăng ký lại nơi khám, chữa bệnh ban đầu

Trong ngày 13 và 14-1, lượng người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu để làm thủ tục chuyển đổi nơi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu tăng đột biến.

Hơn 13.000 hồ sơ trong 2 ngày

Ghi nhận trong ngày 13-1, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, hàng trăm người xếp hàng từ 5-6 giờ sáng nhưng vẫn không thể hoàn tất thủ tục.

Nhiều người dân cho biết, tại nơi cư trú, thông tin về việc chuyển đổi nơi KCB BHYT ban đầu chưa được tuyên truyền rộng rãi.

Vài ngày gần đây, khi các bệnh viện, trường học có thông báo, họ mới nắm được thông tin, trong khi thời hạn giải quyết cho quý I chỉ kéo dài đến hết ngày 15-1. Điều này khiến người dân có rất ít thời gian để thực hiện thủ tục.

Không chỉ vậy, giữa các đơn vị, địa phương còn thiếu sự phối hợp thống nhất. “Tôi đến UBND phường thì được trả lời là không tiếp nhận hồ sơ. Khi đến cơ quan BHXH cơ sở lại được yêu cầu quay về phường hoặc sang Trung tâm Phục vụ hành chính công, gây mất rất nhiều thời gian và công sức”, một người dân phản ánh.

Tình trạng người dân tập trung, chờ đợi làm thủ tục chuyển đổi nơi KCB BHYT ban đầu còn ảnh hưởng đến những người thực hiện các thủ tục khác liên quan BHYT và BHXH.

Như trường hợp anh Nguyễn Hoàng Triều, ngày 13-1 đến làm thủ tục rút BHXH nhưng do quá đông người chờ đợi nên cán bộ chưa thể giải quyết, anh buộc phải quay lại vào sáng 14-1.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc BHXH cơ sở Bà Rịa (TPHCM), từ ngày 1-1-2026 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hơn 14.600 hồ sơ chuyển đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu. Trong đó, chỉ riêng hai ngày 13 và 14-1 đã tiếp nhận hơn 13.200 hồ sơ, chiếm trên 90% tổng số hồ sơ từ đầu năm đến nay.

Tăng nhân sự, thời gian tiếp nhận

Trước tình hình quá tải, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp BHXH cơ sở Bà Rịa triển khai các giải pháp kịp thời.

Một công chức cùng 7 viên chức BHXH được phân công trực tiếp hỗ trợ, phân luồng và hướng dẫn người dân. Đồng thời, mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ tại BHXH cơ sở Bà Rịa.

Các đơn vị cam kết tiếp nhận, giải quyết đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định, không để người dân phải quay về do chờ đợi kéo dài.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan, Giám đốc BHXH cơ sở Bà Rịa cho biết: “Những trường hợp thay đổi nơi KCB ban đầu chủ yếu là người tham gia BHYT theo hộ gia đình và những đối tượng được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT theo phường, xã. Khi số lượng người dân đến làm thủ tục tăng đột biến, ngoài việc tăng cường nhân sự, chúng tôi còn kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đến 20 giờ mỗi ngày”.

Ông Dương Văn Thơm, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM, cho biết đến thời điểm hiện tại, công tác hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ cơ bản ổn định.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp nhịp nhàng, xây dựng phương án trước mắt và lâu dài nhằm đáp ứng nhu cầu, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Đến nay, BHXH cơ sở Bà Rịa đã giải quyết gần 4.300 hồ sơ.

Dự kiến trong 15 ngày đầu quý II, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp tục phối hợp BHXH xây dựng các phương án cụ thể, chủ động hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục chuyển đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi BHYT và duy trì hoạt động khám, chữa bệnh liên tục.

Tại TPHCM, từ ngày 1-1-2026, trong 15 ngày đầu của mỗi quý, người dân được đăng ký chuyển đổi nơi KCB BHYT ban đầu phù hợp với nhu cầu. BHXH TPHCM đã công bố danh sách 267 cơ sở tiếp nhận đăng ký. Riêng khu vực các phường, xã thuộc địa bàn Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 33 cơ sở.

