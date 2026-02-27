Bác sĩ "nội" xuất ngoại - Bài 3: Sứ giả của tình hữu nghị

Không chỉ cứu người bằng bàn tay và khối óc, nhiều bác sĩ Việt Nam còn lặng lẽ gieo những hạt mầm hữu nghị trên đất bạn. Họ đến để chữa bệnh, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nhân lực… và trong từng ca mổ, từng buổi giảng, hình ảnh một nền y học Việt Nam nhân văn, bản lĩnh và hội nhập đang được khắc họa rõ nét trong mắt bạn bè quốc tế.

Thương hiệu “bác sĩ Việt Nam”

Ở thủ đô Phnôm Pênh của Campuchia, gần 15 năm qua có những nhân viên y tế người Việt, nói tiếng Việt nhưng lại được người dân Campuchia coi là “người nhà”, bởi họ cần mẫn ngày đêm chữa bệnh cứu người.

Các bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 phẫu thuật cho sĩ quan chỉ huy cấp cao thuộc đơn vị Mông Cổ

Đó là những y bác sĩ người Việt công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh, bệnh viện mang thương hiệu Việt Nam với y đức và y thuật được người dân nước bạn tin tưởng, đồng nghiệp ngưỡng mộ. "Chúng tôi đến đây để được bác sĩ Việt Nam chữa trị. Chúng tôi chỉ tin tưởng vào trình độ chuyên môn của bác sĩ Việt Nam", đây là câu nói cửa miệng của nhiều bệnh nhân Campuchia khi họ tìm đến Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh.

Theo TS-BS Tôn Thanh Trà, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh, bệnh viện được khởi công vào tháng 5-2010 và bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2014, được xây dựng theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam và Campuchia. Đây là công trình đầu tiên về hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia trong lĩnh vực y tế, đồng thời khẳng định quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TPHCM và thủ đô Phnôm Pênh. Với 26 khoa, phòng và 302 nhân sự (trong đó có 25 y, bác sĩ người Việt Nam), Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh được xếp là bệnh viện hạng 3 (cao nhất) tại Campuchia và đã trở thành một trong những địa chỉ tin cậy với người dân Campuchia. Số lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh ngày càng tăng, đặc biệt tăng cao trong các năm gần đây.

Nhiều kỹ thuật cao đã được đội ngũ y, bác sĩ Việt Nam triển khai lần đầu tiên tại Campuchia và chuyển giao cho nước bạn như các phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phức tạp, đặt máy tạo nhịp tim, thận nhân tạo… Là người giữ cương vị Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh lâu nhất từ trước đến nay, TS-BS Tôn Thanh Trà có hơn 7 năm được giao trọng trách "biệt phái" ở Campuchia. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 căng thẳng nhất, anh và đồng nghiệp người Việt vẫn quyết tâm bám trụ ở nước bạn với vai trò tuyến đầu. Lúc bấy giờ, Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh được Chính phủ Campuchia chọn làm nơi thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19. "Dù khó khăn, thậm chí là có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng nhưng chúng tôi không từ bỏ nhiệm vụ của mình", TS-BS Tôn Thanh Trà nhớ lại.

Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh đã góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia. Mỗi bệnh nhân được tư vấn, chăm sóc, cứu chữa mạnh khỏe sẽ góp phần làm nên nhịp cầu góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Đây là một sứ mệnh lịch sử ngoài chuyên môn. Thủ tướng PHẠM MINH CHÍNH (Phát biểu tại chuyến thăm, động viên đội ngũ cán bộ, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy Phnôm Pênh ngày 9-11-2022)

Không "đóng đô" ở Campuchia nhưng nhiều y bác sĩ Việt Nam khác tại Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cũng có những đóng góp không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân nước bạn bằng những ca hội chẩn xuyên biên giới, những chuyến xe khách tốc hành sang Campuchia ngay trong đêm để phẫu thuật kịp thời cứu sống người bệnh. Đổi lại là niềm tin, sự yêu mến của người dân Campuchia với lực lượng y, bác sĩ Việt Nam. Tự bao giờ, thương hiệu bác sĩ Việt Nam đã trở thành bảo chứng cho niềm tin của người dân xứ sở chùa Tháp.

Gieo niềm tin về hòa bình và tình người "Xin chào Việt Nam!", "Có phải Việt Nam không?", "Hello Việt Nam!", "Việt Nam very good"… - là những câu đầu tiên mà đi đến bất kỳ đâu của Nam Sudan, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam thường xuyên nghe thấy với sự thân tình, niềm nở. Giữa cái nắng gắt và bất ổn kéo dài của châu Phi, nơi tiếng súng vẫn vang lên xen lẫn tiếng trẻ thơ khóc đói, những bác sĩ Việt Nam vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Họ không chỉ chữa bệnh mà còn gieo niềm tin về hòa bình và tình người.

TS Trần Đức Tài, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, chia sẻ, tại căn cứ Bentiu, nơi đặt Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, điều kiện làm việc của các y, bác sĩ vô cùng khó khăn. Thiếu thốn về vật tư, khí hậu khắc nghiệt, dịch bệnh nhiệt đới và nguy cơ an ninh thường trực là những thử thách hàng ngày. Trong hoàn cảnh ấy, các bác sĩ mũ nồi xanh đã vượt qua thử thách, đảm nhiệm hàng trăm ca khám chữa bệnh cho lực lượng gìn giữ hòa bình và người dân địa phương. Có những ca chấn thương do xung đột, những trường hợp sốt rét nặng, cả những ca cấp cứu sản khoa giữa đêm mưa gió… nhưng các bác sĩ Việt Nam luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sứ mệnh nhân đạo và mỗi người bệnh được cứu sống là một nhịp cầu nối Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Mặc dù xác định có nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, nhưng những khó khăn gian khổ ấy tôi luyện thêm bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam chung tay giữ màu xanh hòa bình cùng bạn bè thế giới. Theo TS Trần Đức Tài, từ khi triển khai nhiệm vụ tại phái bộ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 luôn chú trọng công tác huấn luyện, chia sẻ kiến thức cho các đơn vị với nhiều hình thức linh hoạt như hội thảo, tập huấn, lớp học tập trung và huấn luyện dã chiến; nội dung đa dạng từ cấp cứu ban đầu, hồi sức tim phổi, sức khỏe tâm thần, phòng chống sốt rét đến xử trí rắn cắn… Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa y tế tin cậy cho các đơn vị trong phân khu, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân văn, chuyên nghiệp, hoàn thành tốt sứ mệnh gìn giữ hòa bình trong điều kiện khó khăn, phức tạp.

Là người gắn bó với lực lượng gìn giữ hòa bình, bệnh viện dã chiến cấp 2 từ những ngày đầu thành lập, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) cho biết, việc Việt Nam cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc từ năm 2014 đánh dấu bước trưởng thành mới trong hội nhập quốc tế. Trong đội hình ấy, lực lượng quân y đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ở Nam Sudan, quốc gia còn nhiều bất ổn sau nội chiến với hệ thống y tế thiếu thốn nghiêm trọng; tỷ lệ tử vong do bệnh truyền nhiễm và biến chứng sản khoa vẫn ở mức cao... sự hiện diện của các bác sĩ Việt Nam không chỉ phục vụ lực lượng quốc tế mà còn hỗ trợ cộng đồng địa phương, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, những bác sĩ Việt Nam ấy đang góp phần thắp sáng một thông điệp giản dị: hòa bình bắt đầu từ việc bảo vệ sự sống!

THÀNH SƠN - MINH NAM