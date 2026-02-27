TPHCM biến trụ sở dôi dư thành trạm y tế kiểu mẫu

Sáng 27-2, phường Xuân Hòa, TPHCM, tổ chức Lễ khánh thành trạm y tế và triển khai thí điểm mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn – Y tế gia đình” tại số 18 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026).

Đồng chí Lê Quốc Phong cùng các đại biểu ấn nút khởi động đưa trạm y tế vào hoạt động. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tới dự có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành uỷ, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM; Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM.

Nhân viên y tế của trạm y tế giới thiệu với các đồng chí lãnh đạo về công tác khám chữa bệnh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo cáo tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Nguyễn Hùng Hậu cho biết, ban đầu, công trình này được xây dựng để làm trụ sở UBND phường Võ Thị Sáu, quận 3 (trước đây). Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND phường Xuân Hòa sử dụng trụ sở của Quận ủy, UBND quận 3 (trước đây) làm trụ sở. Do vậy, công trình tại số 18 đường Võ Văn Tần trở thành tài sản dôi dư.

Lãnh đạo một số bệnh viện tuyến trên ký kết ghi nhớ hợp tác và hỗ trợ chuyên môn cho trạm y tế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau đó, Đảng ủy, UBND phường Xuân Hòa đề xuất chuyển đổi công năng thành trạm y tế phường. Cụ thể, trạm y tế phường Xuân Hòa (số 18 đường Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa) được xây dựng trên diện tích 558 m2, tổng diện tích sàn sử dụng gần 1.800 m2, gồm 1 trệt 3 lầu, với quy mô 3 phòng quản lý, điều hành và 4 khoa chuyên môn kỹ thuật cùng 2 điểm trạm, có 63 nhân sự, trong đó có 18 bác sĩ. Tổng mức đầu tư gần 28 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà trao quyết định cho 6 đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn – Y tế gia đình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Người cao tuổi phấn khởi khi được khám, tầm soát bệnh ngay tại trạm y tế. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Trong thời gian tới, UBND phường sẽ tiếp tục chỉ đạo trạm y tế phường triển khai thí điểm mô hình ATM thuốc nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm cung ứng thuốc thiết yếu kịp thời, thuận tiện, đặc biệt đối với người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng cần được theo dõi điều trị thường xuyên tại cộng đồng”, ông Nguyễn Hùng Hậu nói.

Đội ngũ y bác sĩ của trạm y tế phường Xuân Hoà. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng nhận định, việc khánh thành trạm y tế phường Xuân Hòa khang trang, hiện đại và đồng thời triển khai mô hình “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn - Y tế gia đình” là bước đi đúng đắn, thể hiện sự chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy khám chữa bệnh thụ động sang quản lý sức khỏe chủ động toàn diện và liên tục cho người dân.

Phường Xuân Hoà được sáp nhập từ phường Võ Thị Sáu và một phần phường 4, quận 3 (trước đây), rộng 2,2 km2, dân số hơn 38.000 người, mật độ dân số đông đúc. Từ nay đến cuối năm, phường đặt nhiệm vụ cho 6 “Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn – Y tế gia đình” của trạm y tế phường chia nhau quản lý, gắn chặt với 12 khu phố; đồng thời đặt mục tiêu trên 90% người dân sinh sống trong khu vực thí điểm được tạo hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân; trên 95% những người thuộc nhóm nguy cơ cao được cập nhật hồ sơ đầy đủ liên tục...

QUANG HUY- THANH HIỀN