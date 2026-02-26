Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, tri ân thầy thuốc lão thành

Ngày 26-2, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Thầy thuốc Nhân dân, BS Bạch Văn Cam, nguyên Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Thăm nhà riêng BS Bạch Văn Cam, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và tri ân sự tận hiến của BS đối với sự phát triển bền vững của ngành y tế thành phố. BS cũng là người thầy của nhiều thế hệ thầy thuốc tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm và chúc mừng BS Bạch Văn Cam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sau khi nghỉ hưu, BS vẫn bền bỉ tham gia công tác cố vấn chuyên môn, tham gia biên soạn nhiều phác đồ điều trị, đào tạo lực lượng bác sĩ và điều dưỡng kế thừa cho mạng lưới nhi khoa phía Nam.

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Được chúc BS Bạch Văn Cam và gia đình dồi dào sức khỏe, tiếp tục đóng góp những sáng kiến, ý tưởng hay cho ngành y tế.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm BS Bạch Văn Cam nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

BS Bạch Văn Cam trân trọng sự quan tâm của lãnh đạo TPHCM với các thầy thuốc lão thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trong không khí ấm cúng, BS Bạch Văn Cam bày tỏ niềm vui và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với các thầy thuốc lão thành, mong mỏi ngành y tế TPHCM sẽ phát triển bền vững hơn nữa.

Thầy thuốc Nhân dân, BS Bạch Văn Cam (78 tuổi) từng giữ các chức vụ: Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu TPHCM, Phó Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông là cố vấn chuyên môn của Bệnh viện Nhi đồng 1, giúp phát triển kỹ thuật chuyên sâu nhi khoa, đào tạo lực lượng bác sĩ và điều dưỡng kế thừa, chuyển giao kỹ thuật, nhất là về hồi sức cấp cứu cho mạng lưới nhi khoa phía Nam.

GIAO LINH