Kiên định thực hiện mục tiêu cao nhất bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và đại diện một số ban, ngành Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời chúc mừng, động viên tới toàn thể các thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng tới đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế cả nước và Bệnh viện Hữu Nghị nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cách đây 71 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn ngành Y tế: “Lương y phải như từ mẫu”; “cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn”. Lời của Bác giản dị mà hàm chứa một chân lý lớn, một chuẩn mực cao, là mệnh lệnh đạo đức thiêng liêng.

Trải qua hơn 7 thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành Y tế Việt Nam không ngừng lớn mạnh, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những đóng góp của ngành trong nâng cao sức khỏe, chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ nhân dân là thành tựu chung, thể hiện bản chất nhân văn của Nhà nước ta.

Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, chúc mừng Bệnh viện Hữu Nghị nhân dịp 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ trân quý những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ thầy thuốc trên mọi miền Tổ quốc; đồng thời đánh giá cao các kết quả quan trọng của Bệnh viện Hữu Nghị trong nâng cao chất lượng chuyên môn, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ cao, trách nhiệm vững vàng, y đức trong sáng. Bệnh viện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các đồng chí cán bộ trung, cao cấp của Đảng, Nhà nước và nhiều đối tượng khác.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm hỏi, động viên bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị

Tổng Bí thư nêu rõ, khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với ngành Y tế ngày càng cao; vì vậy ngành cần nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của nhân dân: không chỉ được chữa bệnh, mà còn được chăm sóc toàn diện; không chỉ điều trị tốt, mà còn được phục vụ với chất lượng ngày càng cao, nhân văn và hiện đại hơn.

Theo Tổng Bí thư, ngành Y tế phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, trước hết phải kiên định với mục tiêu cao nhất là bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo đảm mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, chất lượng, công bằng; không để bất cứ ai bị bệnh mà không được chăm sóc, không để khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế hay hoàn cảnh xã hội trở thành rào cản. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm của mọi hoạt động.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm với Ban lãnh đạo, y, bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị

Tổng Bí thư yêu cầu mỗi bệnh viện phải là nơi người bệnh tìm đến với niềm tin và ra về với sự an tâm; mỗi thầy thuốc là điểm tựa của người bệnh trong những thời khắc khó khăn nhất. Ngành Y tế và các bệnh viện phải chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ y tế vững về y lý, giỏi về y thuật, sáng về y đức, sâu về trách nhiệm, vững vàng về bản lĩnh, tận tụy với người bệnh. Bởi dù khoa học và trang thiết bị có hiện đại đến đâu, yếu tố quyết định vẫn là người thầy thuốc mang tri thức và tấm lòng để cứu chữa người bệnh.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư thăm hỏi, trao quà tặng một số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện Hữu Nghị.

NGUYỄN QUỐC