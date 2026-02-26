Việt Nam có kỷ lục châu Á về phẫu thuật u não, đột quỵ bằng Robot AI

Chiều 26-2, Tổ chức kỷ lục Việt Nam đã trao chứng nhận xác lập đồng thời 2 kỷ lục Việt Nam và châu Á cho Hệ thống Bệnh viện Tâm Anh TPHCM trong ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống với số ca thành công nhiều nhất.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive thực hiện thành công số ca phẫu thuật não và tủy sống nhiều nhất Việt Nam và châu Á giai đoạn 2023-2025

Phát biểu tại buổi trao, PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, cho biết, đây không chỉ là niềm tự hào của bệnh viện mà còn khẳng định bước tiến vượt bậc của y tế Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập quốc tế.

Sự kiện thể hiện năng lực làm chủ công nghệ y học hiện đại của đội ngũ bác sĩ Tâm Anh, đóng góp bước tiến quan trọng cho y tế Việt Nam trên bản đồ phẫu thuật thần kinh khu vực và thế giới.

Theo GS-VS Hoàng Quang Thuận, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, sự kiện là dấu mốc đáng trân trọng của nền y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển y tế.

Việc tiên phong ứng dụng Robot tích hợp trí tuệ nhân tạo Modus V Synaptive trong phẫu thuật não và tủy sống, cùng thành tích 208 ca phẫu thuật thành công giai đoạn 2023-2025 xác lập kỷ lục là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn vững vàng, sự đầu tư chuyên sâu hướng đến công nghệ cao hàng đầu thế giới và tầm nhìn chiến lược của Bệnh viện Tâm Anh.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc 2 kỷ lục giá trị từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings)

TTƯT- BSCK2 Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, kiêm Kỷ lục gia châu Á - người đầu tiên phẫu thuật não bằng Robot AI, cho biết: "Điều thôi thúc chúng tôi vượt qua mọi khó khăn và đi tiếp, có lẽ không phải là để xác lập kỷ lục, mà là mong muốn rất giản dị rằng người bệnh sẽ được điều trị thành công, bảo tồn tối đa chức năng thần kinh sau mổ, phục hồi sớm, trở về với cuộc sống bình thường, an toàn hơn và ít đau đớn hơn".

Theo bác sĩ Chu Tấn Sĩ, kỷ lục hôm nay là động lực để bệnh viện tiếp tục đào tạo, chuyển giao, mở rộng ứng dụng Robot AI trong phẫu thuật thần kinh, cột sống, hướng đến xây dựng một trung tâm mổ não và tủy sống công nghệ cao, chuyên sâu, phục vụ tốt nhất cho người bệnh.

Robot AI Modus V Synaptive được phát triển với những công nghệ cao, tích hợp AI sở hữu loạt ưu điểm vượt trội chưa từng có ở các kỹ thuật, thiết bị phẫu thuật não, cột sống và tủy sống truyền thống. Hiện robot được ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm ở não, cột sống, tủy sống như: các loại u não, u dây thần kinh, cấp cứu đột quỵ - xuất huyết não, phẫu thuật dị dạng mạch máu não, các loại u trong ống sống, u mạch máu tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống…

THÀNH AN