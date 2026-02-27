Báo SGGP thăm, chúc mừng các bác sĩ, cơ sở y tế

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2026), đoàn công tác Báo SGGP do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Phó Tổng Biên tập và đồng chí Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng các bác sĩ, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính TPHCM cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: VIỆT NGA

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng PGS-TS-BS Trần Thị Trung Chiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế; Bác sĩ Trương Xuân Liễu, nguyên Giám đốc Sở Y tế TPHCM và các bệnh viện: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, Bệnh viện Da liễu TPHCM, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, Bệnh viện Nhân dân 115; Hệ thống Nhà thuốc Long Châu, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, Khánh Vân Nam Viện...

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: TRUNG AN

Tại các nơi đến thăm, Phó Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Anh và Bùi Thị Hồng Sương thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo SGGP gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên y tế nhân ngày truyền thống của ngành; ghi nhận và trân trọng những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhất là trong bối cảnh ngành y tế đang đối mặt với nhiều áp lực về quá tải, dịch bệnh và yêu cầu chuyển đổi số mạnh mẽ.

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Da liễu TPHCM. Ảnh: TRUNG AN

Đại diện Ban biên tập Báo SGGP khẳng định: 71 năm qua, Ngày Thầy thuốc Việt Nam không chỉ là dịp tri ân mà còn là thời điểm để toàn xã hội nhìn lại những nỗ lực không ngừng nghỉ của ngành y. Báo SGGP luôn đồng hành cùng ngành y tế thành phố, phản ánh kịp thời những tấm gương sáng về y đức, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của nghề y. Đồng thời mong muốn các bệnh viện hỗ trợ hợp tác trên các lĩnh vực thông tin truyền thông, các chương trình sự kiện sau mặt báo của Báo SGGP.

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Báo SGGP, các bác sĩ và đại diện các cơ sở y tế đã chia sẻ những định hướng phát triển trong thời gian tới, tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, cải thiện thái độ phục vụ hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời cho biết sẽ luôn hỗ trợ Báo SGGP trong chuyên môn, phối hợp thực hiện các chương trình tư vấn sức khỏe và các hoạt động từ thiện, nhân đạo...

Dịp này, Báo SGGP cũng đã gửi hoa chúc mừng tới các cơ sở y tế trên địa bàn; trao tặng một số bệnh viện Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam và Bản đồ đơn vị hành chính TPHCM. Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam cho Bệnh viện Nhân dân 115. Ảnh: VIỆT NGA Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP cho biết, sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, Báo SGGP đã hợp tác với Trung tâm Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Nông nghiệp và Môi trường) để tiếp nhận cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1/4.500.000, phục vụ biên tập và xuất bản bản đồ Việt Nam – đơn vị hành chính cấp tỉnh. Ngay sau đó, Báo phối hợp với các nhà tài trợ in và phát hành 100.000 bản đồ để trao tặng bạn đọc; đồng thời tặng bản đồ đến 168 phường, xã và đặc khu tại TPHCM. Bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP trao tặng Bản đồ đơn vị hành chính cấp tỉnh Việt Nam cho Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Ảnh: VIỆT NGA

>> Một số hình ảnh Đoàn đến thăm, chúc mừng các đơn vị:

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP thăm chúc mừng Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Báo SGGP thăm chúc mừng Bệnh viện JW. Ảnh: VIỆT NGA

Báo SGGP thăm chúc mừng Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh. Ảnh: KHẢ HÂN

Báo SGGP thăm chúc mừng Khánh Vân Nam Viện. Ảnh: VIỆT NGA

THÀNH SƠN