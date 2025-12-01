Đắk Lắk: Khám chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn hộ dân vùng "rốn lũ"

Trận lũ lịch sử vừa qua, xã Hòa Thịnh là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng, trong đó có 25 người thiệt mạng, 4.820 nhà bị ngập sâu trong nước, 96 nhà bị sập đổ hoàn toàn. Hoa màu và nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng nặng.

Các bác sĩ khám sức khỏe cho người dân xã Hòa Thịnh

Ông Lê Quang Ngày, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty TNHH Hoàn Hảo Medic Ban Mê cho biết, trận lũ lụt vừa qua rất nhiều người dân phía Đông Đắk Lắk bị thiệt hại nặng. Nhiều gia đình trắng tay nên việc chăm lo sức khỏe sẽ rất khó khăn. Do đó, công ty mong muốn đảm bảo sức khỏe cho người dân để bà con dần ổn định cuộc sống. Đoàn đã tổ chức gồm 8 bác sĩ chuyên khoa, 2 dược sĩ, dự kiến sẽ khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 1.500 người dân vùng lũ lụt.

Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân

Bác sĩ Nguyễn Đại Phong, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (trưởng đoàn bác sĩ) cho biết, qua thăm khám, nhiều bệnh nhân bị tiêu chảy cấp; da liễu; mắt và tai–mũi–họng; hô hấp... Các bác sĩ đã thăm khám và phát thuốc cho bệnh nhân điều trị. Ngoài ra, các bệnh nhân mắc bệnh nền được tư vấn để điều trị chuyên sâu.

Khám mắt cho người dân

Ngoài khám chữa bệnh miễn phí, đoàn công tác Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đến thăm, chia buồn và tặng 31 phần quà cho gia đình nạn nhân thiệt mạng trong trận lũ vừa qua tại xã Hòa Thịnh và xã Hòa Mỹ.

