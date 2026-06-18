Người dân phá bỏ cà phê, sầu riêng, hồ tiêu để giao đất làm đường cao tốc

Dự án thành phần 3 dài khoảng 35km, điểm đầu tại xã Lơ Pang và điểm cuối tại phường Hội Phú.
Cơ quan chức năng đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ hơn 287ha với chiều dài 32,85km, đạt 94,3%, tổng kinh phí hơn 1.533 tỷ đồng.
Trong đó, đã chi trả tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng được hơn 277ha, chiều dài 30,05km, đạt 86,2%, tổng kinh phí chi trả hơn 1.352 tỷ đồng.
Riêng tại xã Lơ Pang, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành.
Ghi nhận tại xã Mang Yang, nơi tuyến đường cao tốc đi qua, công tác giải phóng mặt bằng diễn ra khẩn trương.
Dọc hướng tuyến, nhiều vườn cây cà phê, hồ tiêu, thanh long, sầu riêng... đã được người dân chủ động chặt bỏ, bàn giao đất cho dự án.
Tại công trường, tiếng cưa máy cắt cây vang rền. Cây gỗ sau khi đốn hạ được tập kết gọn gàng, người dân tất bật thu dọn vườn cây.
Anh Lê Viết Đức (xã Mang Yang) cho biết, gia đình có hơn 4,1ha đất trồng hồ tiêu, cà phê, sầu riêng và mắc ca nằm trong phạm vi ảnh hưởng của dự án. Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường thỏa đáng, gia đình đã chặt bỏ cây trồng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện công trình.
Theo Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, công tác giải phóng mặt bằng gặp thuận lợi khi nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Mặt bằng được bàn giao liền mạch, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.
Đối với một số hạng mục khó tháo dỡ, mất nhiều thời gian như trụ tiêu, nhà thầu cũng hỗ trợ người dân thu dọn, nhổ bỏ.