Người dân TPHCM vật lộn với triều cường cao

Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh.

Triều cường gây ngập sâu đoạn đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập, phường Tân Mỹ, TPHCM tối 23-10. Ảnh: NGUYỄN HỮU

Khoảng 18 - 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao gây ngập lụt một số nơi ở TPHCM như Quốc lộ 13, đường Trần Xuân Soạn, đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Văn Linh, khu vực Thanh Đa…

Ngoài ảnh hưởng lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông, triều cường cao còn làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Đến 10 giờ sáng 24-10, triều cường tại khu vực Thanh Đa (phường Bình Quới) đã rút hết, song một số hẻm nước vẫn còn lênh láng như hẻm 370, 326 trên đường Bình Quới.

Theo người dân sống tại các con hẻm nói trên, từ khoảng 18 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao, nước từ sông Sài Gòn bắt đầu tràn qua mặt đường. Chỉ trong 30 phút, nước tràn vào nhà khiến nhiều người không kịp trở tay, vật dụng sinh hoạt bị ngập trong nước. Nhiều người vội đắp bờ chắn hoặc dùng xô tát nước ra ngoài.

Lúc 11 giờ ngày 24-10, nước vẫn lênh láng ở hẻm 326, đường Bình Quới, phường Bình Quới, TPHCM. Ảnh: MINH HẢI

Tương tự, người dân sống ở đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận, cho hay, khoảng 19 giờ ngày 23-10, triều cường dâng cao ngập cả bánh xe khiến việc lưu thông, buôn bán bị đảo lộn.

Anh Nguyễn Văn, một người dân chia sẻ: "Sau một đêm "chung sống" với triều cường, sáng nay 24-10, khi triều cường rút, chúng tôi lại vất vả dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, chăn màn bị ướt do ngập". Theo anh Văn, tình trạng này gần như tháng nào cũng có.

Nhiều bao cát dùng để ngăn triều cường trước cửa một công ty trên đường Bình Quới. Ảnh: MINH HẢI

Lúc 7 giờ ngày 24-10, đỉnh triều cao nhất ngày tại một số trạm như sau: trạm Nhà Bè, kênh Đồng Điền, mực nước đạt 1,62m, trên báo động 3 (ngày 23-10, mực nước đạt 1,78m); trạm Phú An, sông Sài Gòn, mực nước đạt 1,67m, trên mức báo động 3 (ngày 23-10, mực nước đạt 1,77m); trạm Thủ Dầu Một, sông Sài Gòn, mực nước đạt 1,79m, trên mức báo động 3 (ngày 23-10, mực nước đạt 1,86m).

Người dân ở đường Bình Quới dọn dẹp nhà cửa sau một đêm chống chọi với triều cường cao. Ảnh: MINH HẢI

Dự báo, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn có khả năng ở mức cao trong hai ngày 25, 26-10.

Đây là kỳ triều cường cao, cần đề phòng mưa lớn kết hợp triều dâng gây ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, các hoạt động kinh tế - xã hội.

Người dân trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận phơi chăn, mền bị ướt do triều cường dâng cao tối ngày 23-10. Ảnh: MINH HẢI

