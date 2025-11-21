Văn hóa - Giải trí

Người đẹp Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025

Fatima Bosch đến từ Mexico vừa đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ - Miss Universe 2025. Nguyễn Hương Giang đến từ Việt Nam không lọt top cao tại cuộc thi này.

586722477_1285903706906879_4137062032786385912_n.jpg
Người đẹp Fatima Bosch đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Ảnh: MISSOSOLOGY

Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan vào sáng nay, 21-11 với sự tham gia của 120 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Các thí sinh trải qua nhiều phần thi trình diễn: đồng diễn, hô tên, trang phục áo tắm, trang phục dạ hội, ứng xử.

584455219_18548165944027981_2772513965671958775_n.jpg
Thí sinh đồng diễn. Ảnh: BTC

Chung cuộc, người đẹp Fatima Bosch (Mexico) trở thành Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Danh hiệu Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt trao cho các người đẹp: Veena Praveenar Singh (Thái Lan), Stephany Abasali (Venezuela), Maria Ahtisa Manalo (Philippines), Olivia Yacé (Bờ Biển Ngà).

587611683_18548178796027981_8487606629221573310_n.jpg
Fatima Bosch. Ảnh: BTC
584932869_18548176855027981_543334350926240463_n.jpg
Top 5 Miss Universe 2025. Ảnh: BTC

Trong phần thi ứng xử, Fatima Bosch nhận câu hỏi: “Theo bạn, những thử thách lớn nhất để trở thành người phụ nữ của năm 2025 là gì? Và bạn sử dụng danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ ra sao để mang lại an toàn cho phụ nữ trên toàn thế giới?".

Cô tự tin bày tỏ: “Nếu được trở thành Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tôi muốn dùng tiếng nói của mình để bảo vệ người khác và tạo ra những thay đổi tích cực. Ở đây, chúng tôi là những người phụ nữ có khả năng làm nên lịch sử”.

586229756_1285889150241668_2687923234916267427_n.jpg
Tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 Fatima Bosch. Ảnh: MISSOSOLOGY

Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 Nguyễn Hương Giang đến từ Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo khán giả trong nước. Tuy nhiên, cô không được gọi tên vào top 30 khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

Sau chung kết, cô chia sẻ trên trang fanpage Facebook: "Hành trình này, Giang không có thành tích gì vẻ vang để mang về nhưng đó là 21 ngày chưa từng bỏ cuộc... Giang sẽ có trải nghiệm không thể thuyết phục hơn để tiếp thêm động lực cho những thí sinh sẽ tham gia các chương trình sau này".

584666105_26212258945030913_6844518246704363544_n.jpg
Hương Giang trình diễn trang phục dân tộc
585557820_26218762677713873_6085760914079871331_n.jpg
Hương Giang và các thí sinh trong phần thi dạ hội tại bán kết
TIỂU TÂN

