Ngày 21-11, tại Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (Military Symphony Orchestra - MSO)

Theo đó, dàn nhạc được thành lập có quy mô 101 nhạc công, với đầy đủ bộ dây, gỗ, đồng, gõ và nhạc cụ điện tử, tương đương mô hình của các dàn nhạc lớn ở Áo, Pháp, Đức. Ban Giám đốc gồm Trung tá, nhạc sĩ Đỗ Bảo (Giám đốc), Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn An Hiếu và Thiếu tá, ca sĩ Vũ Thắng Lợi (Phó Giám đốc).

Công bố quyết định thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Phát biểu tại lễ ra mắt, nhạc sĩ Đỗ Bảo nói: "Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, âm nhạc giao hưởng sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp đến đông đảo công chúng".

Tiết mục biểu diễn tại lễ công bố

Với chức năng biểu diễn giao hưởng chuyên nghiệp, bồi dưỡng nhạc công và làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa quân đội với nhân dân và quốc tế, MSO được kỳ vọng trở thành lực lượng nghệ thuật nòng cốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và phát huy giá trị văn hóa của quân đội trong thời kỳ mới.

VĨNH XUÂN