Người nhập quốc tịch Nga tăng

Ông Alexander Bastrykin thông tin như trên tại Diễn đàn pháp lý quốc tế St. Petersburg ngày 27-6. Luật pháp Nga quy định, bất kỳ nam giới nào nộp đơn xin quốc tịch Nga thành công đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự .

Các tân binh Nga. Ảnh: RFE

Theo báo chí Nga, nước này thời gian qua đã thông qua luật đơn giản hóa quy trình lấy quốc tịch Nga. Điều này dẫn đến sự gia tăng người di cư đến Nga. Theo báo cáo của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) được nhật báo Vedomosti của nhà nước trích dẫn vào tháng 5, hơn 117.000 người di cư Trung Á đã nhập cư vào Nga vào năm 2023, cao hơn gấp đôi so với năm 2022. Con số thực có thể cao hơn do tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Nga hiện tăng cường huy động và triển khai các nguồn lực bổ sung để hỗ trợ chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ có 700.000 binh sĩ Nga ở khu vực tác chiến.

KHÁNH MINH