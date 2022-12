Người Việt thay đổi thói quen sống theo hướng lành mạnh hơn

Khảo sát thói quen cá nhân khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Herbalife Nutrition vừa công bố cho thấy, 9 trong số 10 người tiêu dùng tại Việt Nam muốn loại bỏ thói quen sống thiếu lành mạnh của bản thân hình thành trong thời kỳ đại dịch. Đặc biệt, ngủ không đủ giấc (60%), chế độ ăn uống thiếu cân bằng (53%) và ít tập luyện thể dục (53%) là 3 thói quen không tốt mà người tiêu dùng Việt muốn loại bỏ nhất trong 12 tháng tới.

Khảo sát cho thấy hệ miễn dịch suy giảm, tăng cân quá mức, sức bền hoặc thể lực kém đi là những tác động tiêu cực dễ thấy, do thói quen, lối sống thiếu lành mạnh gây ra trong suốt 2 năm qua. Trong số những người tăng cân quá mức, gần một nửa (49%) đã tăng từ 3-5kg, 28% tăng 1-2 kg, chủ yếu là do ăn quá nhiều thức ăn không lành mạnh (60%); ăn uống vô độ do căng thẳng (56%); ngưng tập thể dục và trở nên lười vận động hơn (48%) không ngủ đủ giấc (37%).

Cuộc khảo sát này hướng tới mục đích khám phá những thay đổi trong hành vi, lối sống của người tiêu dùng khắp khu vực kể từ khi đại dịch bắt đầu, và những thói quen không lành mạnh mà họ dự định cải thiện trong 12 tháng tới.