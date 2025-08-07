Thị trường thủy sản nội địa đầy tiềm năng

Theo Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), bình quân mỗi người Việt tiêu thụ khoảng 40kg thủy sản mỗi năm, thấp hơn đáng kể so với mức 60-70kg ở các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Malaysia. Đây là con số cho thấy thị trường nội địa vẫn còn nhiều dư địa để phát triển.

Người tiêu dùng chọn mua thủy sản trong siêu thị ở TPHCM

Thống kê từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho thấy, hiện nay, thủy sản nội địa chiếm khoảng 60-70% tổng tiêu thụ, với các mặt hàng chủ lực như tôm, cá basa, mực, cá biển. Tuy nhiên, thủy sản nhập khẩu vẫn chiếm 30-40%, phản ánh nhu cầu đa dạng và sức cạnh tranh chưa tương xứng của hàng nội địa.

Về rào cản chính, theo nhà bán lẻ Saigon Co.op, là tính ổn định của nguồn cung và sự thiếu minh bạch về truy xuất nguồn gốc, khiến việc đưa thủy sản vào kênh phân phối hiện đại còn gặp khó. Đơn vị này cho rằng các nhà sản xuất cần có chiến lược tiếp cận bài bản, từ đầu tư chế biến, bao bì, để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng Việt.

KHÁNH MY