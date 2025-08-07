Khuyến mãi đậm các sản phẩm học đường

Chuẩn bị cho năm học mới 2025-2026, hệ thống bán lẻ Saigon Co.op đồng loạt triển khai 2 chương trình thiết thực dành riêng cho học sinh, sinh viên: bình ổn giá các mặt hàng học tập tại TPHCM do Sở Công thương tổ chức và khuyến mãi “Deal tựu trường - Giá yêu thương” tại hơn 800 điểm bán trên cả nước, giảm giá đến 50% cho hơn 2.000 sản phẩm.

Sản phẩm dành cho học sinh được bình ổn giá mùa tựu trường bán tại Co.opmart

Ở chương trình bình ổn, Saigon Co.op đăng ký cung ứng 38.400 bộ đồng phục học sinh và 800.000 quyển tập viết, cam kết giá bán thấp hơn ít nhất 5% so với giá thị trường. Ngoài nhóm hàng trong danh mục bình ổn, các sản phẩm mùa tựu trường từ thương hiệu Hami, Mr Vui, Vĩnh Tiến… cũng được trưng bày nổi bật, dễ tiếp cận. Song song đó, chương trình “Deal tựu trường - Giá yêu thương” từ nay đến ngày 13-8 được triển khai trên toàn hệ thống bán lẻ Saigon Co.op với mức giảm giá mạnh từ 30%-50%. Các sản phẩm tập trung vào đồ dùng học tập và sinh hoạt như cặp sách, balo, giày dép, hộp bút, đèn bàn học, đồng phục, bình nước nhựa… đều là hàng Việt Nam chất lượng cao, giá ổn định. Đặc biệt, khách hàng thành viên Saigon Co.op được nhân 5 lần điểm thưởng chỉ với hóa đơn từ 10.000 đồng, áp dụng với bình nước Matsu, bút chì, bút bi, hộp bút, thước, kéo, bảng học sinh, màu sáp… có mức giảm 25%-35%.

Ngày 4-8 vừa qua, Saigon Co.op phối hợp với Bệnh viện Răng Hàm Mặt TPHCM tổ chức chương trình “Nụ cười của bạn, hạnh phúc của chúng tôi”, trao tặng 15 ca phẫu thuật miễn phí và 30 phần quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là năm thứ 7 chương trình diễn ra, hỗ trợ tổng cộng hơn 150 ca phẫu thuật và gần 400 phần quà thiết thực.

THÚY NGỌC