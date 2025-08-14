Tiêu dùng thông minh

Ưu đãi lớn cho khách thanh toán qua ví điện tử

Từ nay đến tháng 9-2025, khách hàng mua sắm tại hệ thống Co.opmart và Finelife sẽ được hưởng nhiều ưu đãi khi thanh toán qua VNPay hoặc ZaloPay.

Cụ thể, với VNPay, khách nhập mã VNPAYSGC sẽ được giảm 15.000 đồng cho hóa đơn từ 600.000 đồng hoặc 30.000 đồng cho hóa đơn từ 1,2 triệu đồng. Chương trình áp dụng vào các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần với số lượng 1 lần/tuần cho mỗi khách hàng. Tại Finelife, khách thanh toán qua ZaloPay có thể nhập mã ZLPSGC để giảm tới 50.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu đồng, đồng thời được giảm thêm 5% (tối đa 20.000 đồng) cho mọi đơn hàng, áp dụng đến 30-9. Song song đó, nhà bán lẻ này cũng đẩy mạnh khuyến mãi trên phiên bản mới của ứng dụng Co.op Online. Phiên bản này cho phép khách hàng đặt hàng nhanh, cập nhật ưu đãi liên tục, tích điểm thành viên, sử dụng ví voucher gợi ý khuyến mãi và lựa chọn nhiều phương thức thanh toán không tiền mặt.

