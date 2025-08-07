Người Việt thúc đẩy số hóa mua sắm mạnh mẽ

Theo báo cáo mới nhất của Công ty Tư vấn tăng trưởng thương mại điện tử YouNet ECI, trung bình mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.233 tỷ đồng để mua sắm trực tuyến, con số thể hiện rõ sức tiêu thụ mạnh mẽ của kênh online trong bối cảnh tiêu dùng đang dần số hóa.

Đáng chú ý, ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vốn là thế mạnh của các nhà bán lẻ truyền thống, nay đang ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trên các nền tảng số (tăng 167% trên TikTok Shop và 20% trên Shopee). Điều này cho thấy hành vi mua thực phẩm, nhu yếu phẩm qua mạng đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ.

Trong cuộc đua này, bên cạnh các sàn thương mại quốc tế, nhà bán lẻ thuần Việt Saigon Co.op cũng đẩy mạnh chuyển dịch số để không bị bỏ lại phía sau. Năm 2025, Saigon Co.op tiếp tục đầu tư nâng cấp kênh thương mại điện tử Co.opOnline với giao diện mới trực quan, tích hợp đa dạng tiện ích như mua nhanh theo danh mục, theo dõi lịch sử đơn hàng, gợi ý sản phẩm phù hợp, tăng trải nghiệm từ online đến offline. Theo đại diện Saigon Co.op, việc nâng cấp nền tảng này giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa thiết yếu chất lượng cao, tạo thêm lợi thế cho doanh nghiệp nội địa trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có xu hướng lựa chọn thương hiệu uy tín và dịch vụ chuyên nghiệp.

VÂN ANH