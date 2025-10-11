Người viết trẻ quay về đề tài cội nguồn

Tác giả Thoòng Dành Kể Chuyện giao lưu với bạn đọc trong buổi ra mắt tác phẩm Muôn trùng xứ sở tại TPHCM. Ảnh: BLUE BOOKS

Dấu ấn văn hóa vùng miền

Hôm nay nếu có thể, hãy về nhà ăn cơm (Người Việt Trẻ và NXB Văn học) là tập sách thứ tư của tác giả Thảo Thảo. Trong cuốn sách, cô đưa bạn đọc về với vùng nông thôn Bắc bộ, thời tuổi thơ không có internet, có những ngày mùa bận rộn, những trò chơi dân gian đầy ắp tiếng cười. Những trang viết của Thảo Thảo về gia đình dường như nói hộ nỗi lòng của rất nhiều người - vì nhiều lý do mà quên đi sau lưng mình còn có một gia đình, để yêu thương và để trở về.

Cây bút trẻ Ny An (sinh năm 1995) thời gian gần đây xuất hiện khá thường xuyên với các truyện ngắn. Tuy nhiên, tập sách đầu tiên của cô lại là tập tản văn Gánh nhớ ngang trời (NXB Kim Đồng). Sách được chia thành 3 phần: Thèm hương thương vị, Nghe tiếng ngóng người và Gánh nhớ về quê, giống như một lời mời gọi đưa bạn đọc về với xứ Quảng. Ở đó có kho tàng ẩm thực phong phú với gỏi cá Nam Ô, bánh tráng đập, cá rô kho gừng, bánh dầu, mắm thính… Ở đó còn có cả tình quê tình người ấm áp trong từng lời nói, trong những cử chỉ thương yêu lo lắng.

Còn nhiều tác giả nữa cũng đang theo đuổi đề tài này như Hạ Mer với Nơi nào có mẹ, nơi ấy là nhà, Mẹ làm gì có ước mơ, Có người đợi cơm; Doãn Hằng với Về nhà ăn bát cháo hành, Nằm ngủ ngoài triền đê; Thoòng Dành Kể Chuyện (tên thật là Tống Duệ Uyên) với Muôn trùng xứ sở… Gia đình, quê hương là cội nguồn, là lý do mà đề tài này dễ dàng được bạn đọc quan tâm và yêu thích hơn.

Tạo sự khác biệt

Viết về xứ Quảng, trước Ny An từng có nhiều tác giả như Nguyễn Nhật Ánh với Thương nhớ Trà Long, Người Quảng đi ăn mì Quảng, Sương khói quê nhà; Kim Em với Ăn để nhớ; Lưu Bình với Cơm nhà xứ Quảng… Họ sinh ra và lớn lên ở xứ Quảng, vậy nên có khá nhiều điểm chung, có nhiều câu chuyện về những ngày thơ ấu mà ai ở làng quê xứ Quảng cũng đều trải qua; có những món mà ai cũng từng ăn như lể ốc gạo, đổ bánh xèo, hay làm món khoai chà…

“Tập sách của tôi không chỉ có ẩm thực, mà còn nhiều kỷ niệm mang dấu ấn của cá nhân và những câu chuyện chưa ai nhắc tới. Mỗi người một phong cách viết, một góc nhìn, một cảm nhận riêng, dẫu có trải qua cùng một chuyện. Cho nên, dù có chút áp lực nhưng tôi vẫn tự tin viết. Tập sách này trước là nhắc nhở tôi không quên nguồn cội, sau là mong muốn bạn đọc hiểu và thương hơn vùng đất nằm giữa hai đầu đất nước, tuy chịu nhiều thiên tai, gian khó nhưng con người luôn sống kiên cường, hồn hậu và nghĩa tình”, tác giả Ny An bày tỏ.

Trong số những tác giả trẻ viết về gia đình, quê hương thì Lam nằm trong số những trường hợp đặc biệt. Từng thử sức mình với thể loại tản văn dành cho giới trẻ, Lam bất ngờ chuyển hướng với hai cuốn sách Trốn lên mái nhà để khóc và Thưa ngoại con mới về. Những bài thơ, câu chuyện giản dị của Lam chạm đến trái tim người đọc, trở thành những cuốn sách bán chạy trong thời gian dài. Mới đây, tác giả này có thêm Than ấm bừng lên (Skybooks và NXB Dân trí), với 100 bài thơ nhắc nhớ về tuổi thơ với “những buổi chiều neo theo sương gió, rong ruổi trên những triền cỏ bờ đê” đặc biệt là tình thương ấm áp của người bà.

Những tác giả trẻ hiện nay tận dụng tốt các nền tảng mạng xã hội để tiếp cận bạn đọc. Tiêu biểu là Lam khi sở hữu các nền tảng mạng xã hội có lượng người theo dõi lớn như Facebook (369.000 người theo dõi), Instagram (48.500 người theo dõi), TikTok (117.000 lượt theo dõi và 3,6 triệu lượt thích). Trên các nền tảng này, cô thường xuyên đăng tải các bài viết, bài thơ nguyên văn hoặc trích đoạn, kèm theo hình ảnh có thể là ảnh chụp hoặc do chính cô vẽ. Có bài viết đạt hơn 4.000 lượt thích, thậm chí có video đạt 3 triệu lượt thích. Trường hợp tương tự là tác giả Thoòng Dành Kể Chuyện khi trang cá nhân có hơn 62.000 người theo dõi, TikTok gần 10.000 người theo dõi, gần 58.000 lượt thích. Đây chính là cách làm sáng tạo và độc đáo của những tác giả trẻ hiện nay. Nhờ đó, các ấn phẩm đến được với đông đảo bạn đọc và góp phần tăng lượng sách phát hành.

HỒ SƠN