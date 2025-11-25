Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn ra mắt 2 tác phẩm ở tuổi 80

Ở tuổi 80, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cùng lúc ra mắt hai tác phẩm: hồi ký Chua ngọt đời văn và tiểu thuyết Kẻ khôn hơn vua . Hai tác phẩm thuộc hai thể loại khác nhau nhưng đều chứa đựng trong đó rất nhiều đau đáu về nghề văn, về cuộc đời.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, sinh năm 1945 tại Hà Nội. Ông gắn bó TPHCM từ cuối năm 1975 đến nay. Chính tại đô thị phương Nam này, ông đã tạo lập cho mình sự nghiệp văn chương đầy rực rỡ, với đủ cung bậc thăng trầm. Với hơn nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn có hàng chục tiểu thuyết và truyện ngắn, truyện thiếu nhi, hàng chục kịch bản phim điện ảnh, và hàng trăm tập kịch bản phim truyền hình.

Ông hoạt động song song và thành công rực rỡ trong cả hai vai trò nhà văn và biên kịch, đã nhận được rất nhiều giải thưởng có giá trị. Đặc biệt, ông có 2 tiểu thuyết được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam là Những khoảng cách còn lại (1980) và Đứng trước biển (1982).

Các diễn giả tại chương trình. Từ trái qua: PGS-TS Bùi Thanh Truyền, nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, nhà báo Nguyễn Thị Ngọc Hải và nhà thơ Lê Thiếu Nhơn

Hồi ký Chua ngọt đời văn (NXB Đà Nẵng) của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn không viết theo trình tự thời gian mà thông qua 11 cuộc trao đổi với các đồng nghiệp thân thiết, để kể lại quá trình sáng tạo của bản thân, từ câu chuyện “Nhà văn có thể sống bằng nghề?” đến câu chuyện “Nhuận bút khủng từ sách dịch ra nước ngoài” hay “Nên có cách để nhà văn bớt yếu thế”…

Theo nhà văn Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM, hồi ký Chua ngọt đời văn nhiều vui buồn đan xen. Tuy nhiên, vượt lên trên tất cả, độc giả nhận ra nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn luôn điềm tĩnh, luôn cầu thị để đạt được mục tiêu cầm bút mà ông chọn lựa. “Thậm chí, chính những va vấp và những thiệt thòi của nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn cũng khơi gợi những nghĩ suy tích cực để thúc đẩy văn chương nước nhà phát triển một cách bền vững và tử tế”, nhà văn Bích Ngân bày tỏ.

Kẻ khôn hơn vua (NXB Hồng Đức) là tiểu thuyết lịch sử, dày hơn 700 trang, viết về Tô Hiến Thành (1102 - 1179), một đại công thần tham gia triều chính qua 4 đời vua: Lý Nhân Tông, Lý Thần Tông, Lý Anh Tông, Lý Cao Tông. Tác phẩm khắc họa hình ảnh Tô Hiến Thành là một người văn võ song toàn, lại “trung quân ái quốc” và lập được nhiều công lớn. Nhưng vì “khôn hơn vua”, lại cương trực nên bị vua coi là bất kính, đày ra biên ải và chịu nhiều sóng gió...

Đánh giá về tiểu thuyết Kẻ khôn hơn vua, nhà văn Lại Văn Long cho rằng, “sẽ góp phần để thêm nhiều người, nhiều thế hệ biết đến tài năng, nhân cách công minh chính trực và những đóng góp lớn của Tô Hiến Thành cho sự phát triển nước ta thời Lý, cho lịch sử Việt Nam và cho cả giáo dục truyền thống yêu nước, thương dân, liêm khiết đối với sinh viên và học viên các trường đào tạo cán bộ, giới quan chức”.

Nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn dành toàn bộ số tiền bán sách trong chương trình để gửi đến đồng bào miền Trung ruột thịt đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, như một sự chia sẻ động viên để người dân sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

