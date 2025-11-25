Victor Vũ khởi động Thám tử Kiên 2, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của bố vợ

Sau thành công vang dội của Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu với doanh thu gần 250 tỷ đồng, đạo diễn Victor Vũ đã bắt tay ngay vào thực hiện các công đoạn tiền kỳ cho Thám tử Kiên 2: Lời nguyền hoàng kim .

Sự kiện công bố dự án điện ảnh Thám tử Kiên 2: Lời nguyền hoàng kim và cuốn sách Phục Gia truyện (tác giả Hồng Thái, bố vợ đạo diễn Victor Vũ) - tác phẩm cảm hứng cho bộ phim - được tổ chức vào chiều 25-11 tại TPHCM.

Ê-kíp Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim tại buổi gặp gỡ báo chí công bố dự án

Theo chia sẻ của đạo diễn Victor Vũ, anh và bà xã đồng thời là nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp đã có những nghiên cứu cho thấy khán giả còn rất quan tâm đến hành trình của Thám tử Kiên với câu chuyện phá án mạch lạc, dễ tiếp cận và tuyến nhân vật tạo thiện cảm. Nhưng điều quan trọng nhất, ê-kíp có trong tay chất liệu đủ mạnh để sáng tạo, đó chính là tiểu thuyết Phục Gia truyện.

Tiểu thuyết Phùng gia truyện của tác giả Hồng Thái (ngồi giữa) được lấy cảm hứng cho bộ phim

Victor Vũ hé lộ, sau khi có trong tay cuốn sách này anh đọc liền trong 2-3 đêm. Điều khiến anh ấn tượng nhất không chỉ là chi tiết lịch sử, mà là hệ tư tưởng và tinh thần của câu chuyện, rất độc đáo và khác biệt với phần một. Sau thời gian còn nhiều phân vân trong việc triển khai ý tưởng, với anh đây chính là “chìa khóa” để mở ra hướng đi mới cho loạt phim.

Tuy nhiên, Thám tử Kiên 2 chỉ lấy cảm hứng từ Phục Gia truyện, chứ không phải tác phẩm chuyển thể. Kịch bản phim chỉ giữ lại khoảng 30% chất liệu từ tiểu thuyết, còn lại là sáng tạo của nhóm biên kịch. Điều ê-kíp ưu tiên nhất là giữ trọn tinh thần và thông điệp mà tác giả muốn truyền tải, rồi tìm ngôn ngữ điện ảnh phù hợp để thể hiện.

Quốc Huy tiếp tục tham gia trong phim với vai chính

Theo những tiết lộ ban đầu, diễn viên đầu tiên tham gia trong Thám tử Kiên 2 là Quốc Huy. Các diễn viên còn lại, kể cả vai Hai Mẫn của Đinh Ngọc Diệp, vai thầy Tịnh (Quốc Tân), vai Định của Võ Điền Gia Huy - những nhân vật quan trọng trong Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu hiện vẫn còn là ẩn số liệu họ có xuất hiện, xuất hiện như thế nào trong phần 2 hay không.

Theo kế hoạch, phần 2 có quy mô sản xuất lớn hơn với khoảng 60 bối cảnh, nhiều cảnh cổ trang và mỹ thuật cầu kỳ, cùng hệ thống nhân vật dày hơn. Thời gian quay dự kiến cũng tăng khoảng 7-10 ngày. Tuy nhiên ê-kíp cố gắng để mức đầu tư chỉ tăng khoảng 5% so với phần 1.

Vợ chồng đạo diễn Victor Vũ và nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp công bố poster đầu tiên của phim

Đạo diễn Victor Vũ, Đinh Ngọc Diệp, nhà văn Hồng Thái và diễn viên Quốc Huy

Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim sẽ bắt đầu quá trình casting từ ngày 26-11. Nhà sản xuất Đinh Ngọc Diệp cho biết, từ khi thông báo ê-kíp đã nhận được hồ sơ của rất nhiều các diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng.

Phim dự kiến quay vào tháng 4-2026 và ra mắt khán giả vào cuối năm 2026.

