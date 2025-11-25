Hội Nhạc cổ điển Việt Nam có tân Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội thành lập Hội Nhạc cổ điển Việt Nam diễn ra sáng 25-11, tại Hà Nội, đã bầu TS Nguyễn Văn Thân giữ chức Chủ tịch nhiệm kỳ 2025-2030, mở ra giai đoạn hoạt động bài bản và chuyên nghiệp hơn cho lĩnh vực nhạc cổ điển trong nước.

Ban Chấp hành Hội Nhạc cổ điển Việt Nam

Theo định hướng giai đoạn 2025-2030, hội đặt mục tiêu triển khai ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm: thành lập Quỹ Tài năng âm nhạc Việt Nam; xây dựng mạng lưới nghệ sĩ - giảng viên quốc tế đến Việt Nam giảng dạy; mở rộng hệ thống masterclass kèm học bổng trong và ngoài nước.

Hội cũng đẩy mạnh hợp tác với các nhạc viện, học viện âm nhạc và các tổ chức quốc tế để tạo thêm cơ hội cho tài năng trẻ.

Quang cảnh đại hội

Cùng đó, hội dự kiến phát triển Chuỗi hòa nhạc quốc gia thường niên, tổ chức Festival Nhạc cổ điển Việt Nam, hỗ trợ dàn nhạc trẻ và bán chuyên kết nối với khu vực.

Việc đưa nhạc cổ điển tới trường học, bệnh viện và cộng đồng được coi là ưu tiên nhằm lan tỏa giá trị nhân văn của loại hình nghệ thuật hàn lâm.

Trong xu hướng số hóa, hội cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh hoạt động trên các nền tảng trực tuyến như livestream, podcast, hệ thống bài giảng online cho trẻ em và thanh thiếu niên.

Đại hội thống nhất bầu NSND Phạm Ngọc Khôi làm Phó Chủ tịch Thường trực và nhạc sĩ Trần Lệ Chiến giữ chức Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký. Ban chấp hành khẳng định sẽ đẩy mạnh vai trò của hội như một đầu mối kết nối nghệ sĩ, các tổ chức trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy sức sống của nhạc hàn lâm.

TS Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030

Nhân dịp đại hội, hội sẽ tổ chức hòa nhạc đặc biệt tối 28-11 để gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hội Nhạc cổ điển Việt Nam chính thức được thành lập ngày 22-10-2025 theo Quyết định 1217/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

VĨNH XUÂN