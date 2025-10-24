Nhà máy X51 (Tổng Công ty Ba Son) nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Ngày 24-10, Nhà máy X51 (Tổng Công ty Ba Son, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Nhà máy X51 (26-10-1975 - 26-10-2025) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Đến dự có Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; Thiếu tướng Đàm Xuân Tuấn, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển…

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Văn Tuân, Giám đốc Nhà máy X51, cho biết, trong 5 thập niên qua, các thế hệ cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động nhà máy đã không ngừng nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thách thức, dũng cảm lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Đến nay, nhà máy được công nhận là cơ sở sản xuất quốc phòng nòng cốt trong hệ thống bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm sản xuất trang bị của Quân đội.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Nhà máy X51

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tướng Đinh Quốc Hùng yêu cầu tập thể nhà máy tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực nghiên cứu, sửa chữa, đóng mới, hiện đại hóa tàu quân sự, phương tiện kỹ thuật hải quân của các lực lượng làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng thời làm chủ công nghệ, quy trình kỹ thuật; tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển đổi số trong sản xuất, quản lý. Bên cạnh đó, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên “vừa hồng vừa chuyên”, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng nhà máy vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Trung tướng Đinh Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

﻿tặng bức tranh cho lãnh đạo Nhà máy X51

Dịp này, Nhà máy X51 vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhà máy X51 đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng các danh hiệu: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, 1 Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

ÁI CHÂN