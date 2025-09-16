Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam: "Văn chương cũng phải bắt đầu một thời đại mới”

Ngày 16-9, tại TPHCM, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Thành tựu cơ bản của văn học Việt Nam sau năm 1975 - Diện mạo, khuynh hướng và thể loại”. Đây là hội thảo đầu tiên trong năm nay được tổ chức nhằm tổng kết tiến trình 50 năm qua của văn học Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch hội thảo. Từ trái qua: nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp, nhà văn Nguyễn Bình Phương và nhà văn Trịnh Bích Ngân

Hội thảo có sự tham dự của Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, gồm: nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch; nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch; nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ, nhà thơ Hữu Việt.

Cùng với đó là các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sinh sống tại TPHCM và một số tỉnh thành phía Nam. Đoàn Chủ tịch tại hội thảo, gồm: nhà văn Nguyễn Bình Phương, nhà phê bình Nguyễn Đăng Điệp, nhà văn Bích Ngân (Chủ tịch Hội Nhà văn TPHCM).

50 năm qua, văn học Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được thành tựu đáng kể. Các nhà văn đã sáng tạo ra nhiều tác phẩm chất lượng về tư tưởng nghệ thuật, góp phần vào quá trình xây dựng và phát triển công cuộc đổi mới của đất nước. Việc tổ chức hội thảo là cơ hội nhìn lại để có bước tiếp cho tương lai, nhất là trong bối cảnh hiện nay khi khoa học phát triển toàn diện và quá trình hội nhập toàn cầu đặt ra nhiều yêu cầu và thách thức.

Theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, cách đây hơn 1 tháng, Tổng Bí thư Tô Lâm có làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tại đây, đồng chí đặt ra một câu hỏi: Tại sao chúng ta không có tác phẩm ngang tầm thời đại hay tác phẩm lớn? Từ đó, nhà văn Nguyễn Quang Thiều cho rằng, các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam phải có trách nhiệm, quyền lợi trả lời câu hỏi: 50 năm qua, văn học Việt Nam ra sao, đã đạt được những thành tựu gì và cái gì đang cản trở văn học?

Tại hội thảo, nhà văn Nguyễn Quang Thiều nêu ra 4 điều mà theo ông, đang cản trở văn học Việt Nam phát triển, gồm: hiện thực, quản lý, bạn đọc và nhà văn. Trong đó, vật cản quan trọng nhất chính là các nhà văn, những người sáng tạo tác phẩm.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, phát biểu tại hội thảo

“Các nhà văn đã đủ dũng cảm để dấn thân vào công cuộc sáng tạo chưa? Tôi có cảm giác lâu nay, các nhà văn tự xây cho mình một khu an toàn đầy vô lý mà không dám dấn thân cho sáng tạo nghệ thuật, dấn thân cho phát hiện vấn đề. Họ phải vượt qua được chính mình, phải đủ dũng cảm để phá vỡ các nguyên tắc", nhà văn Nguyễn Quang Thiều bày tỏ.

Cũng theo nhà văn Nguyễn Quang Thiều, đất nước chúng ta đang bước vào một kỷ nguyên mới, chưa bao giờ có một kỷ nguyên đầy cảm hứng như bây giờ. Văn chương cũng phải bắt đầu một thời đại mới, bằng những tác phẩm thực sự, bằng sự quả cảm và phiêu lưu. “Như thế thì chúng ta mới có tác phẩm lớn để lại cho bạn đọc. Nếu không, chúng ta vẫn mãi ẩn náu trong khu vực an toàn vô lý của mình, chúng ta vẫn sợ hãi, nhìn trước ngó sau thì sẽ không làm được gì cả. 50 năm nữa khi tổng kết sẽ là một cuộc tổng kết của nỗi buồn”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng mang đến góc nhìn về văn học Đồng bằng sông Cửu Long trong hành trình 50 năm qua

Tại hội thảo, những người tham dự đã được lắng nghe các ý kiến đến từ PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh, GS Võ Văn Nhơn, PGS-TS Nguyễn Thành Thi, nhà văn Trịnh Bích Ngân, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn, nhà thơ Phan Hoàng, PGS-TS Trần Hoài Anh, PGS-TS Bùi Thanh Truyền, nhà văn trẻ Lê Quang Trạng… chia sẻ về thành tựu của văn học Việt Nam sau năm 1975 qua các thể loại tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, văn học thiếu nhi…

Sau khu vực TPHCM và các tỉnh phía Nam, Hội Nhà văn Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức hội thảo tại khu vực Đà Nẵng và các tỉnh thành của miền Trung, kết thúc tại các tỉnh phía Bắc, trọng tâm sẽ là Hà Nội.

QUỲNH YÊN