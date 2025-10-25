Nha Trang thu hồi khu đất nhà hàng Sailing Club chắn biển

Ngày 25-10, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã thông báo đến Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang về việc thu hồi hơn 2.369m 2 đất do doanh nghiệp đang sử dụng tại phía Đông đường Trần Phú.

Khu đất đang được Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang làm nhà hàng. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo thông báo, diện tích đất nêu trên thuộc thửa đất số 193, tờ bản đồ số 104 tại khu đất phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang; bị thu hồi vì được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất, quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Khu đất này được tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê từ năm 2005. Ảnh: HIẾU GIANG

Trải qua nhiều lần gia hạn, đến nay địa phương có quyết định thu hồi sau hơn 20 năm. Ảnh: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên, hiện khu đất đang được Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang sử dụng kinh doanh nhà hàng. Khu vực bãi biển tiếp giáp nhà hàng Sailing Club Nha Trang bày dù, bàn, ghế làm quầy bar phục vụ khách.

HIẾU GIANG