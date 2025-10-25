Xã hội

Nha Trang thu hồi khu đất nhà hàng Sailing Club chắn biển

SGGPO

Ngày 25-10, UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, đã thông báo đến Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang về việc thu hồi hơn 2.369m2 đất do doanh nghiệp đang sử dụng tại phía Đông đường Trần Phú.

Sailing Club Nha Trang
Khu đất đang được Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang làm nhà hàng. Ảnh: HIẾU GIANG

Theo thông báo, diện tích đất nêu trên thuộc thửa đất số 193, tờ bản đồ số 104 tại khu đất phía Đông đường Trần Phú, phường Nha Trang; bị thu hồi vì được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất, quy định tại Luật Đất đai năm 2024.

Địa phương yêu cầu chủ đầu tư xử lý tài sản gắn liền với đất, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định trong suốt quá trình để bàn giao mặt bằng cho Nhà nước. Theo quy định, nhà đầu tư có 24 tháng kể từ ngày hết hạn thuê đất để tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất.

Sailing Club Nha Trang
Khu đất này được tỉnh Khánh Hòa cho doanh nghiệp thuê từ năm 2005. Ảnh: HIẾU GIANG
Sailing Club Nha Trang
Trải qua nhiều lần gia hạn, đến nay địa phương có quyết định thu hồi sau hơn 20 năm. Ảnh: HIẾU GIANG

Ghi nhận của phóng viên, hiện khu đất đang được Công ty TNHH Liên doanh Câu lạc bộ Bơi thuyền Nha Trang sử dụng kinh doanh nhà hàng. Khu vực bãi biển tiếp giáp nhà hàng Sailing Club Nha Trang bày dù, bàn, ghế làm quầy bar phục vụ khách.

HIẾU GIANG

Từ khóa

Khánh Hòa Nha Trang Sailing Club Nha Trang Sailing Club Bơi thuyền Nha Trang thu hồi đất đất vàng đất chắn biển bãi biển nha trang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn