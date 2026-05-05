Hợp tác quốc tế - Triển vọng mới cho điện ảnh Việt

Các nhà làm phim Việt Nam và Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch hợp tác sản xuất phim về Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo với kinh phí dự kiến khoảng 30 tỷ won (khoảng hơn 500 tỷ đồng). Sự kiện đánh dấu bước tiến trong làn sóng hợp tác quốc tế của điện ảnh Việt - vốn đang tăng cả về số lượng lẫn quy mô.

Tín hiệu tích cực

Kế hoạch hợp tác sản xuất phim về Quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo thực tế được công bố tại Việt Nam từ năm 2025, song sự kiện ra mắt tại Hàn Quốc cuối tháng 4-2026 mới chính thức đánh dấu bước khởi động của dự án.

Phim sẽ tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của danh tướng Trần Hưng Đạo - người đã lãnh đạo quân và dân Đại Việt giành chiến thắng trước quân xâm lược Nguyên - Mông vào thế kỷ XIII. Theo kế hoạch, phim sẽ bấm máy từ tháng 5, với sự phối hợp chặt chẽ giữa hai quốc gia trong toàn bộ quy trình sản xuất, từ đạo diễn, quay phim đến quản lý sản xuất, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế. Dự án được kỳ vọng có thể trở thành hình mẫu khi kết hợp giữa công nghệ sản xuất tiên tiến của Hàn Quốc với kho tàng lịch sử và bản sắc văn hóa giàu chiều sâu của Việt Nam.

Thời gian qua, hợp tác Việt - Hàn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với loạt dự án đáng chú ý: Mang mẹ đi bỏ (đạo diễn Mo Hong-jin), Điều ước cuối cùng (đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên), Tay anh giữ một vì sao (đạo diễn Kim Sung-hoon)… Trong đó, Mang mẹ đi bỏ tạo hiệu ứng mạnh mẽ khi đạt gần 172 tỷ đồng doanh thu riêng tại thị trường Việt Nam. RUNUP Vietnam - công ty sản xuất và mua bán bản quyền phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang phát triển hai dự án Thẩm mỹ viện âm phủ (đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng) và Lầu chú Hỏa (đạo diễn Hùng Trần). Ông Lee Jin Sung, đại diện RUNUP Việt Nam, chia sẻ: “Sau khi thấy những tiền lệ đã thành công, hiện có rất nhiều nhà sản xuất nước ngoài đang liên hệ với chúng tôi để hỏi về việc đồng sản xuất hoặc quay phim tại Việt Nam”.

Ngoài Hàn Quốc, hợp tác sản xuất giữa Việt Nam với Thái Lan cũng nở rộ. Gần nhất là Cô dâu ma (đạo diễn Lee Thongkham) đánh dấu dự án phim kinh dị hợp tác đầu tiên giữa 2 nước. Cuối tháng 3 vừa qua, Benetone Films và Fearfolks (Thái Lan) công bố hợp tác cùng ProductionQ (Việt Nam) cho dự án kinh dị, hài - Roll & LOL, lấy bối cảnh tại Bangkok, với sự tham gia của dàn diễn viên Việt Nam. “Sự hợp tác này cho phép chúng tôi kết hợp thế mạnh sáng tạo từ cả hai nền công nghiệp để hướng đến mục tiêu chinh phục khán giả Đông Nam Á”, Hoàng Quân, CEO ProductionQ chia sẻ.

Ngoài ra, dự án hợp tác với Ấn Độ - Love in Vietnam (Vạn dặm yêu em) cũng cho thấy phạm vi hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng.

Thúc đẩy đồng sáng tạo

Điểm đáng chú ý trong làn sóng hợp tác quốc tế hiện nay là phía Việt Nam không còn chỉ cung cấp bối cảnh, nguồn lực hay gia công, mà ngày càng tham gia sâu vào quá trình phát triển dự án, từ kịch bản đến sản xuất. Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh từng chia sẻ, Mang mẹ đi bỏ là phim hợp tác hiếm hoi phía Việt Nam được tham gia từ khâu kịch bản, sáng tạo cho tới sản xuất. Tương tự, trong Điều ước cuối cùng, ê kíp lựa chọn giữ tinh thần cốt lõi câu chuyện gốc của Hàn Quốc, đồng thời điều chỉnh để phù hợp với bối cảnh và văn hóa Việt Nam.

Cô dâu ma, dự án phim kinh dị hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan. ẢNH: ĐPCC

Một xu hướng đáng chú ý trong các dự án hợp tác là dàn diễn viên hai quốc gia đã có sự kết hợp tự nhiên, ăn ý. Trong Cô dâu ma, mô hình sản xuất cân bằng 50/50 từ ê kíp sáng tạo, địa điểm ghi hình đến dàn diễn viên chính - phụ đã góp phần thúc đẩy lan tỏa giá trị bản địa đến thị trường quốc tế. Thêm vào đó, nhiều dự án hợp tác đã mở rộng phạm vi phát hành. Cô dâu ma được phát hành tại Australia, New Zealand, Mỹ, Canada, châu Mỹ Latin và các quốc gia châu Á. Mang mẹ đi bỏ cũng tiếp cận nhiều thị trường tương tự, trong khi Love in Vietnam tham gia nhiều liên hoan phim tại Hàn Quốc, Pháp…

Những chuyển động gần đây cho thấy, nếu được tiếp sức bằng các chính sách đột phá và chiến lược phát triển dài hạn, làn sóng hợp tác sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến tiềm năng của các dự án điện ảnh quốc tế, tạo động lực để ngành công nghiệp điện ảnh trong nước hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

VĂN TUẤN