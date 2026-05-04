Phòng vé dịp lễ không có bất ngờ

Cuộc đua doanh thu phòng vé dịp lễ 30-4 và 1-5 đã chính thức ngã ngũ, không có bất cứ cú "lội ngược dòng" nào xảy ra với các phim Việt ra mắt trong dịp này.

Theo thống kê từ chuyên trang phòng vé độc lập Box Office Vietnam, hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng phòng vé không có thay đổi. Cụ thể, Heo năm móng (đạo diễn Lưu Thành Luân) và Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng (đạo diễn Đỗ Quốc Trung) liên tục thay nhau nắm giữ hai vị trí trong top 2.

Tính đến 11 giờ sáng ngày 4-5, Heo năm móng hiện đạt tổng doanh thu gần 91,4 tỷ đồng, Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có doanh thu hơn 177 tỷ đồng. Heo năm móng chính thức khởi chiếu hôm 24-4 trong khi Phí phông khởi chiếu trước đó 1 tuần lễ, từ ngày 16-4.

Heo năm móng có doanh thu cao nhất dịp lễ năm nay. Ảnh: ĐPCC

Sự áp đảo của hai tác phẩm này khiến cục diện đường đua phòng vé dịp lễ này không có cuộc "lội ngược dòng" nào.

Anh Hùng (đạo diễn Võ Thạch Thảo) dừng chân ở vị trí trong top 3 với tổng doanh thu đạt gần 36 tỷ đồng. Đại tiệc trăng máu 8 (đạo diễn Phan Gia Nhật Linh) dù sở hữu dàn diễn viên gồm nhiều tên tuổi ăn khách song doanh thu cũng khá khiêm tốn, đạt hơn 29 tỷ đồng. Trong khi đó, Trùm sò (đạo diễn Đức Thịnh) hiện chỉ đạt tổng doanh thu hơn 13 tỷ đồng. Với mức doanh thu như hiện tại, cả ba bộ phim đều đang đối diện với nguy cơ thua lỗ.

Cũng theo thống kê của Box Office Vietnam, với tổng doanh thu 279,6 tỷ đồng sau 10 ngày khởi chiếu, phòng vé Việt kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay chứng kiến mức sụt giảm 15% so với năm ngoái.

Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng có sức trụ rạp tốt ngay từ khi ra mắt. Ảnh: ĐPCC

Sau dịp lễ, phim Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động với tần suất trung bình 4-5 phim Việt ra mắt mỗi tháng. Đặc biệt, ở kỳ nghỉ lễ tiếp theo 2-9 trước mắt có 2 tác phẩm sẽ ra mắt gồm: Hộ linh tráng sĩ (đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình) và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (đạo diễn Huỳnh Lập).

HẢI DUY