Tin yêu và kỳ vọng

LTS: Từ ngày xuất bản số đầu tiên cách đây 51 năm (5-5-1975), Báo SGGP luôn lắng nghe những góp ý và nguyện vọng của bạn đọc, liên tục thực hiện cải tiến về hình thức và nội dung. Với phương châm duy nhất: “Phụng sự bạn đọc, không có tốt nhất, phải luôn tốt hơn”, những người làm Báo SGGP nỗ lực từng ngày để đáp ứng sự kỳ vọng và niềm tin yêu của bạn đọc.

Tự tin trên hành trình mới

Năm nay, Báo SGGP tròn 51 tuổi. Từ số báo đầu tiên ra mắt ngày 5-5-1975, giữa lúc thành phố còn bộn bề sau ngày giải phóng, tờ báo đã đồng hành cùng thành phố qua các giai đoạn phát triển và khẳng định vị trí không thể thay thế. Trong bối cảnh TPHCM sau hợp nhất đang chuyển mình mạnh mẽ với tầm nhìn trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực, công chúng đặt ra những kỳ vọng ngày càng cao đối với người bạn đồng hành quen thuộc này.

Đặc san 30-4 của Báo SGGP đến với chiến sĩ đảo Đá Lớn B, đặc khu Trường Sa. ẢNH: TIỂU TÂN

Trước hết, Báo SGGP cần tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích của mình: là cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, là thông tin trung thực, kịp thời của nhân dân. Trong mắt công chúng, đây là tờ nhật báo chính trị chủ lực, chuyên thông tin về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và đời sống, lan tỏa thông tin chủ lực trên cả nước.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều và nhanh chóng trên mạng xã hội, vai trò định hướng dư luận của báo chí chính thống càng trở nên quan trọng. Bạn đọc kỳ vọng tờ báo không chỉ phản ánh trung thực, sinh động những vấn đề nóng bỏng của thành phố mà còn phân tích sâu sắc, góp phần xây dựng niềm tin xã hội. Mỗi khi có vấn đề quan trọng của đất nước hoặc những thông tin đang có những ý kiến khác nhau, công chúng thường tìm đến Báo SGGP để hiểu rõ vấn đề đó như thế nào, ý kiến nào là đúng đắn… Ở góc độ đó, Báo SGGP không chỉ là người cung cấp thông tin mà còn định hướng dư luận, giải đáp thắc mắc và nâng cao nhận thức cho người dân.

TPHCM đang thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Đây là thời kỳ then chốt với nhiều thách thức: tác động của các xung đột chính trị trên thế giới, đô thị hóa nhanh, áp lực dân số, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh… Công chúng mong Báo SGGP đồng hành sâu sát hơn với những chuyển động này. Không chỉ đưa tin, Báo SGGP cần trở thành diễn đàn để người dân đóng góp ý kiến, giám sát việc thực thi chính sách và phản biện xã hội. Những bài viết phân tích sâu, những loạt bài dài hơi về cải cách hành chính, chống tiêu cực, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sức sản xuất… chính là những kỳ vọng rất lớn hiện nay.

Không ngừng cải tiến hình thức, nội dung

Công chúng ngày nay đòi hỏi cao hơn về chất lượng nội dung. Họ muốn thông tin chính xác, nhanh nhạy nhưng không kém phần sâu sắc, hấp dẫn và nhân văn. Trong thời đại số, Báo SGGP phải kết hợp hài hòa giữa phiên bản in và nền tảng số. Lãnh đạo Báo SGGP thời gian qua có quan điểm rất tích cực: Báo SGGP không thể và không cần cạnh tranh với mạng xã hội, mà cần khai thác các nền tảng mạng xã hội để làm phong phú hơn thông tin và đa dạng cách tiếp cận bạn đọc của báo.

Trên tinh thần đó, báo điện tử, fanpage, kênh YouTube, TikTok… của Báo SGGP cần sinh động, gần gũi, dễ tiếp cận mà vẫn giữ được bản sắc nghiêm túc, trách nhiệm của một tờ báo Đảng, nhất là các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng. Công chúng kỳ vọng những bài viết không chỉ nặng lý luận mà phải có dữ liệu, có góc nhìn chuyên gia, có giải pháp cụ thể; bên cạnh các vấn đề dân sinh, xã hội… thì cần một dung lượng phù hợp về các vấn đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp... Một kỳ vọng nữa, đó là sự gần gũi với đời sống nhân dân. TPHCM là thành phố rộng lớn của 14 triệu con người với muôn vàn câu chuyện. Báo SGGP được mong đợi tiếp tục là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, phản ánh chân thực tiếng lòng của người dân lao động, doanh nhân, trí thức, thanh niên, học sinh - sinh viên…

Từ những vấn đề “nóng” như nhà ở xã hội, việc làm, y tế, giáo dục, giao thông, ô nhiễm môi trường… đến những câu chuyện đẹp về lòng tốt, tinh thần vượt khó, khởi nghiệp thành công…, Báo SGGP cần kể nhiều hơn những câu chuyện truyền cảm hứng. Như vậy, bên cạnh việc phản ánh những vấn đề tương đối “nghiêm trang” thì báo cũng rất cần những thông tin sinh động, hấp dẫn, “mềm mại” về nhiều khía cạnh của đời sống. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Báo SGGP cũng cần có tầm nhìn rộng hơn. Không chỉ nói về TPHCM mà cần đặt thành phố trong bức tranh chung của cả nước và khu vực. Những bài viết về kinh nghiệm quốc tế, về cơ hội và thách thức của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn… sẽ giúp bạn đọc có thêm góc nhìn toàn diện.

Kỷ niệm 51 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên là dịp để Báo SGGP nhìn lại chặng đường đã qua và khẳng định sứ mệnh mới. Công chúng tin tưởng rằng, với truyền thống 51 năm, tờ báo sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, không ngừng cải tiến hình thức, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn kỳ vọng của bạn đọc. Mỗi khi mở tờ báo ra, nhất định người đọc sẽ tự có nhận xét: hôm nay báo có nhiều nội dung hay để đọc. Đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của một tờ báo có bề dày lịch sử và vị thế quan trọng trong lòng người dân thành phố.

Trong hành trình mới, Báo SGGP cần tiếp tục là ngọn lửa soi đường, là tiếng nói trung thực, là người bạn đồng hành đáng tin cậy của nhân dân TPHCM. Vì một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững, vai trò của tờ báo Đảng càng phải được phát huy xứng đáng!

- Ông TRẦN TRỌNG TRUNG, Hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp: Tự hào là cộng tác viên Báo SGGP Tôi thường xuyên đọc và cộng tác tin, bài, ảnh với Báo SGGP trong suốt 35 năm qua. Tôi cũng luôn giới thiệu, cổ động cho bạn bè, người thân... mượn, mua và đọc Báo SGGP. Tôi rất vinh dự, tự hào được làm cộng tác viên Báo SGGP với đầy ắp kỷ niệm đong đầy. Ấn tượng sâu sắc nhất là hàng năm, khi xuân về tết đến, Báo SGGP thường mời các cộng tác viên họp mặt cuối năm và quan tâm biếu lịch treo tường, tờ Báo SGGP số xuân và tặng quà cho cộng tác viên. Đây là những phần quà quý, động viên tinh thần để tôi ngày càng gắn bó hơn với Báo SGGP thân yêu. Qua Báo SGGP, tôi biết được thông tin về tình hình chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng TPHCM với nội dung đa dạng, phong phú; hình ảnh minh họa sắc nét, có nét riêng của nhật báo... Đây là tờ báo của Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam TPHCM có vị thế khá đặc biệt trong đời sống báo chí cả nước và khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, sau gần một năm sáp nhập tỉnh, thành phố, Báo SGGP không chỉ mở rộng địa bàn mà còn tiếp tục nâng cao vị thế là một kênh thông tin đa phương tiện uy tín, chất lượng. Nhân kỷ niệm 51 năm Báo SGGP xuất bản số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2026) và 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026), tôi có đôi lời chia sẻ, tâm tình và bày tỏ lòng trân trọng, quý mến gửi tới Báo SGGP lời chúc mừng tốt đẹp nhất... Mong rằng trong thời gian tới, Báo SGGP hãy giữ vững, phát huy tờ báo mang bản sắc riêng, ấn tượng, hấp dẫn, bổ ích. - Ông NGUYỄN CẢNH NGUYÊN, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội: Nhân rộng sáng kiến, mô hình Tôi vẫn thường xuyên lui tới các thư viện để đọc, hoặc đặt mua Báo SGGP. Qua theo dõi, tôi thấy Báo SGGP rất nhanh nhạy, đưa tin nhanh, đúng, ngắn, hay. Trong đó, nổi bật là những bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo cũng thể hiện sự quan tâm và tình cảm với bạn đọc xa gần. Báo thường xuyên đăng ý kiến góp ý của bạn đọc đối với nhiều vấn đề xã hội mà dư luận đang quan tâm, tạo ra sự tương tác, giúp tờ báo gần gũi hơn với mọi người. Những dịp kỷ niệm ngày xuất bản số đầu tiên, Báo SGGP cũng đã đăng nhiều bài viết về lịch sử hình thành, những kỳ vọng và định hướng phát triển của báo trong tương lai, xứng tầm là tờ báo Đảng mạnh của khu vực phía Nam, được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tin tưởng. Tôi đề xuất, thời gian tới Báo SGGP tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phù hợp với thực tiễn; tổ chức các tuyến bài điều tra, phóng sự; có thêm bài về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đổi mới trên các nền tảng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để lan tỏa sức sống của tờ báo Đảng trên không gian mạng. Bên cạnh đó, Báo SGGP cần tăng cường thông tin phản hồi từ thực tiễn cuộc sống, về những mô hình, sáng kiến cần nhân rộng, những trăn trở, hạn chế cần khắc phục, để qua đó cổ vũ phong trào hành động cách mạng, những giá trị sống đẹp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người trên địa bàn TPHCM và cả nước.

NGUYỄN MINH HẢI, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí xuất bản (Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM)