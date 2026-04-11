Nhà văn Phạm Công Luận ký tặng độc giả tại Đường sách TPHCM

Nhân dịp ra mắt hai tác phẩm mới dành cho thiếu nhi, nhà văn, nhà báo Phạm Công Luận đã có buổi gặp mặt thân mật và ký tặng độc giả tại Đường sách TPHCM, vào sáng 11-4.

Nhà văn Phạm Công Luận được biết đến là một tác giả dành nhiều tâm huyết cho vùng đất Sài Gòn - TPHCM bằng những công trình viết về lịch sử, văn hóa, và nếp sống của Sài Gòn - Gia Định xưa như Sài Gòn chuyện đời của phố, Hồi ức Phú Nhuận, Có một thời ở Chợ Lớn...

Vài năm trở lại đây, anh bất ngờ quay trở lại với văn học thiếu nhi, như một sự tiếp nối từ tác phẩm Chú bé Thất Sơn, từng đoạt giải C cuộc vận động sáng tác văn học thiếu nhi Vì tương lai đất nước lần thứ nhất vào năm 1993.

Tác phẩm "Lãng khách chợ Ga"

Tháng 4-2025, nhà văn Phạm Công Luận trở lại với văn học thiếu nhi bằng bộ tác phẩm Trang trại cuối cùng và Xóm thiên đường, đều do NXB Kim Đồng ấn hành. Trong đó, tác phẩm Trang trại cuối cùng được trao giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn lần 6-2025 ở hạng mục Khát vọng Dế Mèn.

Mới đây, cùng lúc nhà văn Phạm Công Luận ra mắt 2 tác phẩm Bát Tiên xóm Con Chuột và Lãng khách chợ Ga, do Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn ấn hành. Hai tác phẩm là hành trình trở về với vùng đất Phú Nhuận của Sài Gòn - TPHCM qua những lát cắt đời sống dung dị mà giàu cảm xúc.

Bát Tiên xóm Con Chuột đưa người đọc bước vào một xóm nhỏ với những đứa trẻ lớn lên giữa thiếu thốn nhưng chan chứa tình bạn và tình thân, nơi từng câu chuyện tưởng chừng giản đơn lại lặng lẽ ghi dấu hành trình trưởng thành.

Tác phẩm "Bát Tiên xóm Con Chuột"

Trong khi đó, Lãng khách chợ Ga mở ra không gian của một xóm chợ bên ga xép - nơi những con người bình dị mưu sinh, va chạm và nương tựa vào nhau, tạo nên một bức tranh đời sống vừa thô ráp vừa ấm áp.

Cả hai tác phẩm đều có sự góp mặt của họa sĩ Đức Lâm. Trong dự án này, tranh minh họa của ông đã góp phần không nhỏ trong việc đưa bạn đọc Việt Nam quay về những năm của thập niên 1990 - 2000. Họa sĩ sử dụng các nét vẽ thiếu nhi tối giản, hóm hỉnh và nhẹ nhàng cùng với phong cách màu nước loang hoài cổ.

QUỲNH YÊN