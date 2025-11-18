Hiện thực xã hội - “món ăn” mới của phim Việt

Giữa trào lưu phim giải trí như kinh dị, hài hay tình cảm, một số nhà làm phim Việt đang chọn kể những câu chuyện mang hơi thở đời sống, chạm đến các vấn đề hiện thực xã hội. Quyết định được xem là mạo hiểm ấy nhằm mang đến cho khán giả “món ăn” mới, đồng thời cũng thể hiện ý thức trách nhiệm của người làm nghề.

Chọn đường khó

Trung tuần tháng 9, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) và Galaxy Group ra mắt Tử chiến trên không (đạo diễn Hàm Trần) - lấy cảm hứng từ 2 vụ không tặc từng diễn ra tại Việt Nam. Bộ phim mang đến cho khán giả một làn gió mới và đạt thành công với doanh thu hơn 250 tỷ đồng sau gần 2 tháng trình chiếu.

Tuần này, Bẫy tiền (đạo diễn Oscar Dương, khởi chiếu 21-11) ra rạp cả nước. Bộ phim đi thẳng vào thực trạng gây nhức nhối: lừa đảo qua điện thoại và các hình thức tội phạm công nghệ cao. Đây là phim Việt đầu tiên khắc họa trực diện những chiêu thức lừa đảo tinh vi khiến hàng ngàn người trở thành nạn nhân. Thay vì chỉ tập trung vào góc độ phá án, bộ phim đặt trọng tâm vào tâm lý người bị lừa, sự hoảng loạn khi bị cuốn vào “bẫy” tài chính và những góc khuất phía sau.

Cảnh trong Thiên đường máu - một bộ phim về hiện thực xã hội. Ảnh: ĐPCC

Khép lại năm 2025, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cũng trình làng bộ phim Thiên đường máu, nội dung xoay quanh tệ nạn lừa đảo người Việt đi nước ngoài làm việc.

“Đây là vấn đề gai góc trong cuộc sống, không ít người vô tình hoặc bị lừa gạt với lời hứa việc nhẹ lương cao nên đã rơi vào hoàn cảnh khắc nghiệt”, đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ. Nhằm đảm bảo tính chính xác, phim đã nhận được sự hỗ trợ về nội dung từ phía Điện ảnh CAND.

Trước đó, nhiều tác phẩm, như: Phá đám: Sinh nhật mẹ (Nguyễn Thanh Bình), Đêm tối rực rỡ (Aaron Toronto) - mang đến những góc nhìn độc đáo xoay quanh chủ đề tưởng chừng quen thuộc về tình thân, gia đình; Live: Phát trực tiếp (Khương Ngọc) - phản ánh những góc khuất về nghề livestream; Fanti (Andy Nguyễn) - phơi bày những mặt trái của mạng xã hội... đã cho thấy sự dấn thân của các nhà làm phim vào những đề tài mang đậm tính hiện thực.

Đang trong quá trình sản xuất, Trại buôn người (Toni Dương Bảo Anh) với nội dung phản ánh tình trạng buôn người ở các khu vực giáp biên giới, cũng cho thấy nỗ lực mở rộng biên độ sáng tạo.

Làm mới vì khán giả

Hằng Trịnh, nhà sản xuất phim Bẫy tiền, bày tỏ mong muốn điện ảnh Việt sẽ ngày càng khai thác nhiều vấn đề xã hội, bởi đây gần như là điều tất yếu để mang đến cho khán giả những câu chuyện mới, không theo lối mòn. Theo chị, nhà làm phim không thể chỉ trông chờ sự đổi mới từ thị trường, mà phải chấp nhận rủi ro, tự làm mới chính mình để mang đến cho khán giả những lựa chọn đa dạng.

Tuy nhiên, chọn những đề tài này đồng nghĩa các nhà làm phim phải chấp nhận nhiều thách thức, rủi ro. Những tác phẩm như Live: Phát trực tiếp, Fanti, hay Phá đám: Sinh nhật mẹ dù được đánh giá cao về ý tưởng, vẫn gặp khó trong việc kéo khán giả ra rạp.

“Thách thức lớn nhất là sự tiếp nhận của khán giả đại chúng. Khi họ đã quen xem phim để giải trí, việc đưa đến một bộ phim vừa giải trí vừa có chiều sâu là áp lực không nhỏ”, nhà sản xuất Hằng Trịnh thừa nhận.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các phim mang tính hiện thực cũng gặp nhiều thử thách. Như với Tử chiến trên không, hàng loạt vấn đề nảy sinh như: phục dựng chiếc máy bay làm sao để đảm bảo vừa chân thật vừa phù hợp cho việc thực hiện các cảnh quay; hay làm sao để các cảnh hành động căng thẳng, hấp dẫn nhưng vẫn giữ được sự thật lịch sử và yếu tố con người.

Đứng trước những thách thức, mỗi ê kíp lại có lời giải riêng với sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn. Như ở Bẫy tiền, ê kíp thực hiện đầu tư thiết kế riêng một ứng dụng giả lập mang tên DealZ với sự góp ý của Cục An ninh mạng. Ngoài ra, đạo diễn còn chủ động liên hệ những chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, tài chính - ngân hàng, các luật sư để chỉnh sửa và hoàn thiện kịch bản nhằm tạo nên một câu chuyện gần gũi với khán giả nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên môn.

Hay với Tử chiến trên không, Trung tá Trần Nam Chung, Giám đốc Điện ảnh CAND, cho biết, để đảm bảo tính chính xác, đoàn phim đã vận chuyển từ ngoài Bắc vào TPHCM gần như toàn bộ một chiếc máy bay thật, đang dùng làm khí cụ huấn luyện của Tiểu đoàn Đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Công an.

Không còn né tránh, các nhà làm phim Việt đang cho thấy họ sẵn sàng bước qua vùng an toàn để khai phá các đề tài về hiện thực xã hội. Những tác phẩm đã và sắp ra mắt là minh chứng, chỉ khi dám đối diện và kể lại những câu chuyện của chính mình, phim Việt mới thật sự đa sắc và nâng tầm chất lượng.

VĂN TUẤN