Bảo tồn nghệ thuật truyền thống theo xu hướng thích ứng và lan tỏa

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, các đơn vị nghệ thuật và chính đội ngũ nghệ sĩ để bảo vệ những giá trị cốt lõi của sân khấu truyền thống.

Biểu diễn khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

Tối 17-11, tại Hà Nội, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 khai mạc, quy tụ các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của liên hoan năm nay, coi đây là dịp để nhìn lại chặng đường sáng tạo, biểu diễn của các đơn vị nghệ thuật, cũng như mở ra định hướng phát triển mới cho Tuồng và Dân ca kịch.

“Tuồng và Dân ca kịch là những loại hình nghệ thuật truyền thống mang giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, nhưng đang đối mặt với không ít khó khăn trước sự thay đổi nhanh của đời sống xã hội”, Thứ trưởng nhìn nhận.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc

Ông Tạ Quang Đông cũng chỉ rõ những thách thức lớn nhất hiện nay là thị trường biểu diễn thu hẹp, khán giả phân tán, thiếu hụt lực lượng trẻ kế cận và việc truyền nghề còn hạn chế. Trước thực tế đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan quản lý, các đơn vị nghệ thuật và chính đội ngũ nghệ sĩ để bảo vệ những giá trị cốt lõi của sân khấu truyền thống.

Ban giám khảo của Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

Theo Thứ trưởng, các nghị quyết và kết luận quan trọng của Đảng đã đặt ra yêu cầu gắn bảo tồn với phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống, đổi mới cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho văn nghệ sĩ sáng tạo. Thứ trưởng nhấn mạnh: “Bảo tồn nghệ thuật truyền thống không đồng nghĩa giữ nguyên trạng, mà cần được đặt trong tiến trình thích ứng, phát triển và lan tỏa” .

Liên hoan năm nay được xem là cơ hội để đánh giá năng lực dàn dựng, biểu diễn, khả năng tiếp cận đời sống đương đại và những nỗ lực đổi mới trong sáng tác của các đơn vị nghệ thuật. Đây cũng là cơ sở quan trọng để cơ quan quản lý hoạch định chính sách hỗ trợ sân khấu truyền thống trong thời gian tới.

Biểu diễn khai mạc liên hoan

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, cho biết, Bộ VH-TT-DL sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển Tuồng và Dân ca kịch thông qua hoàn thiện cơ chế tài chính, đổi mới phương thức đặt hàng, mở rộng đầu tư cho đào tạo nghệ sĩ trẻ và hỗ trợ truyền nghề bài bản. Thứ trưởng đề nghị các đơn vị nghệ thuật mạnh dạn sáng tạo, giữ vững bản sắc, mở rộng không gian biểu diễn và tăng cường kết nối với trường học, cộng đồng.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 với sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước, là ngày hội lớn của nghệ thuật sân khấu truyền thống Việt Nam.

Tại liên hoan, 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện.

MAI AN