Văn hóa - Giải trí

Top 2 Miss Cosmo 2024 hỗ trợ người dân Huế sau bão lũ

SGGPO

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (Miss Cosmo 2024) cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh vừa đến TP Huế chung tay hỗ trợ người dân sau bão lũ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-17 lúc 20.40.37.png
Tổ chức Miss Cosmo hỗ trợ gia đình người dân vùng bão lũ tại phường Thủy Xuân

Tại Trường Tiểu học Thủy Bằng, các người đẹp thăm hỏi học sinh, trao học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Tại phường Thủy Xuân, mỗi hộ dân khó khăn được hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-17 lúc 20.40.03.png
Các hoa hậu, á hậu trao học bổng cho học sinh

Đây là hoạt động khởi đầu hành trình Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam, với điểm đến đầu tiên là TP Huế – nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025. Từ ngày 29-11 đến 4-12, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi sự kiện văn hóa, thời trang, quảng bá di sản Huế trước khi tiếp tục hành trình qua Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-17 lúc 20.40.25.png
Trao hỗ trợ gia đình khó khăn sau bão lũ tại phường Thủy Xuân

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra ngày 20-12 tại TPHCM, với hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.

Tin liên quan
TIỂU TÂN

Từ khóa

Tổ chức Miss Cosmo thành phố Huế Hoa hậu Miss Cosmo 2024 Ketut Permata Juliastrid Sari Á hậu Mook Karnruethai Tassabut Nguyễn Hoàng Phương Linh phường Thủy Xuân Trường Tiểu học Thủy Bằng hỗ trợ người dân bão lũ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn