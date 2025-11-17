Top 2 Miss Cosmo 2024 hỗ trợ người dân Huế sau bão lũ

Tại Trường Tiểu học Thủy Bằng, các người đẹp thăm hỏi học sinh, trao học bổng trị giá 30 triệu đồng.
Tại phường Thủy Xuân, mỗi hộ dân khó khăn được hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.
Đây là hoạt động khởi đầu hành trình Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam, với điểm đến đầu tiên là TP Huế – nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025. Từ ngày 29-11 đến 4-12, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi sự kiện văn hóa, thời trang, quảng bá di sản Huế trước khi tiếp tục hành trình qua Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM.
Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra ngày 20-12 tại TPHCM, với hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.