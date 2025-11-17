Top 2 Miss Cosmo 2024 hỗ trợ người dân Huế sau bão lũ

Hoa hậu Ketut Permata Juliastrid Sari và Á hậu Mook Karnruethai Tassabut (Miss Cosmo 2024) cùng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Hoàng Phương Linh vừa đến TP Huế chung tay hỗ trợ người dân sau bão lũ.

Tổ chức Miss Cosmo hỗ trợ gia đình người dân vùng bão lũ tại phường Thủy Xuân

Tại Trường Tiểu học Thủy Bằng, các người đẹp thăm hỏi học sinh, trao học bổng trị giá 30 triệu đồng.

Tại phường Thủy Xuân, mỗi hộ dân khó khăn được hỗ trợ 20 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Các hoa hậu, á hậu trao học bổng cho học sinh

Đây là hoạt động khởi đầu hành trình Miss Cosmo 2025 tại Việt Nam, với điểm đến đầu tiên là TP Huế – nơi đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2025. Từ ngày 29-11 đến 4-12, các thí sinh sẽ tham gia chuỗi sự kiện văn hóa, thời trang, quảng bá di sản Huế trước khi tiếp tục hành trình qua Lâm Đồng, Tây Ninh và TPHCM.

Trao hỗ trợ gia đình khó khăn sau bão lũ tại phường Thủy Xuân

Đêm chung kết Miss Cosmo 2025 dự kiến diễn ra ngày 20-12 tại TPHCM, với hơn 15.000 khán giả trong nước và quốc tế.

TIỂU TÂN