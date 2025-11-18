Cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam khởi động trở lại sau gần 20 năm

Ngày 17-11, tại TPHCM, cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam 2025 chính thức được khởi động. Đây là lần thứ hai Việt Nam tổ chức cuộc thi trực thuộc đấu trường Manhunt International - cuộc thi lâu đời hàng đầu thế giới dành cho phái nam.

Ban tổ chức công bố tổ chức cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam 2025

Manhunt Vietnam 2025 tổ chức nhằm tìm kiếm đại diện Việt Nam thi Manhunt International 2026. Cuộc thi tìm kiếm người mẫu nam có ngoại hình nổi bật, đặc biệt đề cao các giá trị về bản lĩnh, tài năng và khả năng truyền cảm hứng.

Các thí sinh trải qua 5 phần thi chính gồm: thời trang, phong cách, thể thao, hình thể và ứng xử. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối 16-12 tới đây tại Đồng Nai. Giải thưởng dành cho người thắng cuộc hơn 1 tỷ đồng, bao gồm 200 triệu đồng tiền mặt, quyền lợi và vật phẩm đăng quang.

Ông Chu Tấn Văn, Chủ tịch cuộc thi tại Việt Nam, cho biết, bên cạnh việc lựa chọn thí sinh đại diện thi Manhunt International thì Top 10 đều có cơ hội đi thi quốc tế ở những cuộc thi mà đơn vị đang nắm bản quyền.

Chủ tịch cuộc thi nam vương Manhunt Vietnam Chu Tấn Văn

Ông Lê Việt - tổng đạo diễn cuộc thi, cho biết, ê-kíp sẽ giữ đúng format gốc của cuộc thi quốc tế. Bên cạnh đó, sẽ lồng ghép thêm những yếu tố rất riêng của Việt Nam, độc đáo, hiện đại nhưng vẫn mang hơi thở di sản. Nam đạo diễn khẳng định: “Sự giao thoa giữa Việt Nam và thế giới sẽ được thể hiện rõ trong đêm chung kết”.

Ban tổ chức công bố quyền trượng dành cho người chiến thắng

Các thí sinh tham gia

Manhunt International được tổ chức lần đầu năm 1993, là 1 trong 3 sân chơi lớn dành cho nam giới, bên cạnh Mr World (Nam vương Thế giới), Mr International (Nam vương Quốc tế). Việt Nam có đại diện đầu tiên tham gia cuộc thi này là diễn viên - siêu mẫu Bình Minh vào năm 2002. Năm 2025, đại diện Việt Nam là Vũ Linh đoạt Á vương 4. Thành tích cao nhất tại Manhunt International là người mẫu Ngọc Tình với ngôi vị Nam vương năm 2017.

TIỂU TÂN