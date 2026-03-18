Nhạc sĩ Minh Khang xin lỗi sau vụ ồn ào với tài xế xe công nghệ

Sáng 18-3, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Minh Khang chính thức lên tiếng về đoạn clip ghi lại mâu thuẫn với một tài xế công nghệ gây xôn xao dư luận những ngày qua. Anh thừa nhận mình là người đàn ông xuất hiện trong clip và gửi lời xin lỗi vì hành vi thiếu chuẩn mực.

Nhạc sĩ Minh Khang có những lời nói thiếu tôn trọng với tài xế xe công nghệ.

Theo đó, bài viết của nam nhạc sĩ nhanh chóng thu hút hàng ngàn lượt quan tâm. Tuy nhiên, anh đã khóa bình luận công khai, chỉ cho phép bạn bè trong danh sách cá nhân tương tác.

Minh Khang cho biết vào thời điểm xảy ra sự việc, anh đã sử dụng rượu bia và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến những phát ngôn khiếm nhã với tài xế. “Dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều tôi không nên làm. Tôi chân thành xin lỗi bạn tài xế về điều đó”, anh chia sẻ.

Bên cạnh việc nhận lỗi, nhạc sĩ cho rằng việc đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến sự việc lan truyền nhanh chóng, kéo theo nhiều bình luận tiêu cực nhắm vào cá nhân anh và gia đình. Anh cho biết, đã phản ánh vụ việc với đơn vị cung cấp ứng dụng nhằm bảo vệ quyền riêng tư và hình ảnh cá nhân.

Bài viết xin lỗi của nhạc sĩ Minh Khang nhanh chóng thu hút hơn 5.000 lượt quan tâm. Tuy nhiên, anh đã khóa bình luận công khai, chỉ cho phép bạn bè trong danh sách cá nhân tương tác.

Nam nhạc sĩ nhìn nhận, trong sự việc này, mỗi bên đều có những điểm chưa phù hợp và cần chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Anh xem đây là bài học lớn, đồng thời gửi lời xin lỗi đến tài xế, gia đình, bạn bè và những người quan tâm, đồng thời bày tỏ mong muốn câu chuyện sớm được khép lại.

Về phía tài xế công nghệ trong clip, tài khoản B.N.H.N (có hơn 6.000 lượt theo dõi trên nền tảng TikTok) cho biết mình là người liên quan trực tiếp đến vụ việc. Người này cho hay tài khoản chạy xe công nghệ đã bị khóa vĩnh viễn và đang cân nhắc chuyển sang hoạt động trên một nền tảng khác.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một tài xế công nghệ xảy ra tranh cãi với hành khách, trong đó có những lời nói mang tính đe dọa. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông trong clip là nhạc sĩ Minh Khang, tác giả của nhiều ca khúc quen thuộc như: Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng…

THIÊN BÌNH