Nhanh chóng khắc phục sự cố mất điện tại đặc khu Phú Quốc

Nguyên nhân sự cố bước đầu xác định do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành Kiên Giang ép cọc thép sàn trong hành lang an toàn tuyến cáp.

Theo ông Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Sở Công thương tỉnh An Giang, nguyên nhân ban đầu được xác định do Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Thuận Thành Kiên Giang – đơn vị thi công dự án Đường trục chính ven biển TP Hà Tiên – đã ép cọc thép trong hành lang an toàn tuyến cáp, cách bờ biển khoảng 300 – 400m. Việc thi công sai quy định đã làm hư hỏng tuyến cáp ngầm 110kV nối từ Hà Tiên ra Phú Quốc.

Khu vực tuyến cáp ngầm đã được Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo giới hạn hành lang kỹ thuật rộng 500m mỗi bên, cấm tuyệt đối mọi hoạt động như thả neo, đánh bắt hoặc thi công không phép.

Tổng Công ty Điện lực miền Nam thống nhất phương án xử lý cấp điện tạm trong thời gian ngắn nhất để khôi phục cấp điện cho đặc khu Phú Quốc

Ngay sau sự cố, Công ty Điện lực An Giang đã khẩn cấp cô lập đoạn cáp ngầm, triển khai các phương án cấp điện tạm thời. Một phần phụ tải từ trạm 110kV Phú Quốc được chuyển sang nhận điện từ trạm 110kV Nam Phú Quốc qua đường dây 22kV. Tuy nhiên, khả năng truyền tải chỉ đạt 36MW, chưa bằng một nửa so với phụ tải trước sự cố là 76MW (tương đương 47,4%).

Mặc dù đã huy động các nguồn điện dự phòng, bố trí luân phiên cấp điện, nhiều khu vực vẫn bị gián đoạn do tải lớn và bán kính cấp điện kéo dài hơn 40km. Hiện tại, 20 máy phát điện lưu động, công suất khoảng 3,55MVA, đã được đưa tới phục vụ khu vực Gành Dầu (Bắc Phú Quốc), giúp duy trì điện sinh hoạt cho khoảng 7.530 khách hàng theo hình thức luân phiên.

Công ty Điện lực An Giang đã cho thi công các trụ nổi đấu nối từ quốc lộ 80 xuống bờ biển nơi điểm đầu tuyến cáp ngầm

Tổng Công ty Điện lực Miền Nam cho biết đã thống nhất phương án kỹ thuật với các đơn vị chuyên môn, huy động toàn lực để xử lý khẩn cấp và cấp điện tạm thời trong thời gian ngắn nhất.

Tại hiện trường, Công ty Điện lực An Giang đang thi công trụ nổi, sàn đạo và đường dây nổi 110kV nối từ quốc lộ 80 xuống bờ biển phường Tô Châu – nơi bắt đầu tuyến cáp ngầm. Đồng thời, huy động xáng thổi, thợ lặn và tàu kéo để thực hiện thổi cát, trục vớt cáp ngầm hư hỏng, cắt bỏ đoạn bị sự cố, đấu nối lại bằng đầu cáp chuyên dụng.

Dự kiến toàn bộ quá trình xử lý, bao gồm lắp dựng trụ, kéo dây nổi và kết nối lại cáp ngầm. sẽ hoàn tất trong khoảng 10 ngày.

NAM KHÔI